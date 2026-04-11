Dentro del exclusivo edificio de Valle-Inclán: todas las imágenes de una casa de 10,8 millones
El lujoso ático situado en el palacete madrileño donde vivió el escritor se vende por 10,8 millones.
Terraza de 56 metros cuadrados
Entrar en este ático es asomarse a otra época… pero con todas las comodidades de hoy. En este mismo edificio vivió el escritor Ramón María del Valle-Inclán. Hoy, la inmobiliaria de lujo John Taylor gestiona su venta.
Entrada al Palacete del Conde de Cedillo
La casa ocupa el séptimo y último piso del histórico Palacete del Conde de Cedillo, construido en 1920, en pleno barrio de Salamanca y a un paseo del Paseo de la Castellana.
Piscina climatizada y gimnasio
El edificio ofrece zonas comunes como piscina climatizada, gimnasio, sauna y sala de reuniones.
Salón conectado a la terraza
La vivienda ha sido diseñada por el estudio Mushin Studio Interior Design.
Salón comedor
Salón y comedor se conectan pensados como uno de los espacios centrales de la vivienda.
Terraza de 56 metros cuadrados
Además, ambas estancias se abren a la terraza, que no es precisamente pequeña. Orientada al sur, preside la zona social de la vivienda.
Terraza de 56 metros cuadrados
En total, la terraza suma 56 metros cuadrados de los 450 del total de la casa.
Cocina con isla central
La cocina, completamente equipada, cuenta con una isla central y un espacio independiente de lavandería.
Cocina con isla central
La cocina dispone también de un aseo de cortesía y una pared de espejo envejecido para dar mayor amplitud a la estancia.
Dormitorio principal
La zona de noche incluye cuatro dormitorios, todos con cuarto de baño en suite.
Vestidor del dormitorio principal
El dormitorio principal se sitúa en la parte más privada de la casa e incluye vestidor y un baño de gran tamaño.
Baño del dormitorio principal
El baño de la suite principal cuenta con ducha y bañera. En total, el ático suma cuatro cuartos de baños más el de cortesía.
Una de las cuatro suites
Uno de los dormitorios conecta directamente con la terraza, lo que permite adaptarlo a distintos usos.
Otro de los dormitorios
La propiedad se vende completamente amueblada, tal y como muestran estas imágenes.
Otro de los dormitorios
Además, el edificio, situado en el número 9 de la calle General Oraá, cuenta con seguridad las 24 horas del día.
Zona de trabajo con vistas a la terraza
La vivienda incluye tres plazas de garaje robotizadas y trastero, y está a la venta por 10,8 millones de euros.