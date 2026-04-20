Un joven de 20 años se entrega tras apuñalar a un menor en un centro comercial de Alcalá de Henares

La Policía Nacional ha detenido a un varón de 20 años como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio. El arresto se produjo después de que el propio implicado acudiera voluntariamente a la Comisaría de Torrejón de Ardoz para confesar su participación en una agresión con arma blanca ocurrida horas antes.

El incidente se registró aproximadamente a las 20:30 horas del pasado domingo en un centro comercial ubicado en la calle Dulcinea, en la localidad de Alcalá de Henares.

La víctima, un menor de 15 años de nacionalidad peruana, fue interceptado por tres individuos tras una persecución por el recinto. El adolescente recibió múltiples golpes y tres impactos de arma blanca localizados en el glúteo y la espalda.

Tras recibir los primeros auxilios por parte del personal sanitario en el lugar de los hechos, el menor fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón para ser tratado de sus lesiones.

Los tres presuntos autores huyeron por calles aledañas al centro comercial, tras el ataque. Por su parte, el detenido, de nacionalidad española, se presentó en dependencias policiales durante la madrugada posterior al ataque. Tras su confesión, los agentes procedieron a su custodia inmediata.

La investigación continúa abierta bajo la dirección de la Policía Nacional con el objetivo de identificar y localizar a los otros dos varones implicados en la agresión que huyeron del lugar tras el suceso.