Madrid plantea una subida salarial para más de 60.000 sanitarios

La Comunidad de Madrid estudia elevar las retribuciones de los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) que realizan guardias o prestan servicio en horario nocturno y festivos. La propuesta ha sido trasladada en la Mesa Sectorial de Sanidad y, según la Consejería, supondrá una inversión de 35 millones de euros.

El plan diseñado por el Ejecutivo autonómico beneficiará a más de 60.000 empleados, tanto sanitarios como no sanitarios, de hospitales, Atención Primaria y SUMMA 112. La iniciativa quedará incluida en la futura Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026.

Mejora retributiva

Entre las medidas planteadas figura una actualización del pago por hora para el personal que realiza jornada complementaria. En este apartado se encuentran facultativos, residentes y supervisoras. La propuesta también contempla mejoras económicas para quienes trabajan en turnos de noche, noches festivas o festivos.

Según la información difundida por la Consejería de Sanidad, estas mejoras alcanzarán a distintas categorías profesionales. Entre ellas aparecen enfermeras, Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), celadores, personal técnico sanitario y trabajadores de gestión y servicios.

El Gobierno madrileño sostiene que este refuerzo salarial busca mejorar la capacidad de atracción y permanencia de profesionales dentro de la sanidad pública regional, en un momento marcado por la dificultad para captar personal en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Medidas previas

La Comunidad de Madrid ha defendido además que en los últimos meses ya ha impulsado otras actuaciones en materia económica. Entre ellas cita la equiparación de la compensación de fechas como la noche de Reyes con la de otras jornadas consideradas especiales.

El Ejecutivo regional también recuerda la ampliación del complemento de continuidad asistencial (JAPE) a profesionales de distintas unidades hospitalarias, hospitales de día, hemodiálisis o cirugía mayor ambulatoria, además de otras medidas aplicadas en Atención Primaria.