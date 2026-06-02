Madrid probará taxis autónomos que podrán solicitarse a través de Uber desde finales de 2026

La compañía tecnológica WeRide y la plataforma Uber han anunciado sus planes para poner en marcha en Madrid el primer piloto comercial de vehículos autónomos de España. Está previsto que el proyecto comience a operar a finales de 2026 y permitirá a los usuarios solicitar trayectos en vehículos sin conductor a través de la aplicación de Uber.

La iniciativa supone el primer lanzamiento conjunto de ambas empresas en Europa y cuenta con la colaboración del Gobierno de la Comunidad de Madrid, según han informado las compañías en un comunicado. El despliegue se realizará de forma progresiva y comenzará con una fase inicial en la que los vehículos circularán con operadores de seguridad a bordo.

El objetivo del proyecto es integrar los vehículos autónomos dentro de la aplicación de Uber, de forma que los usuarios puedan solicitar desplazamientos de manera similar a como lo hacen actualmente con otros servicios de transporte disponibles en la plataforma.

Las compañías no han detallado todavía las zonas concretas de Madrid en las que comenzará a funcionar el servicio ni el número inicial de vehículos que formarán parte de la prueba. No obstante, han confirmado que la implantación será gradual y estará condicionada al cumplimiento de los distintos requisitos operativos y regulatorios.

Primera fase con supervisión humana

Durante las primeras etapas del proyecto, los vehículos autónomos contarán con operadores de seguridad a bordo, una medida habitual en este tipo de programas piloto para supervisar el funcionamiento de la tecnología y actuar en caso de necesidad.

Uber, WeRide y la empresa AVOMO prevén ampliar progresivamente la flota a medida que se alcancen los principales hitos operativos establecidos para el desarrollo del servicio.

Las compañías han señalado que su intención es incorporar cientos de robotaxis y avanzar hacia un servicio comercial plenamente autónomo en las principales áreas urbanas de la capital. El proyecto que llegará a Madrid se apoya en la experiencia acumulada por ambas empresas en otros mercados internacionales.

Actualmente, WeRide y Uber operan servicios comerciales de robotaxis en Abu Dabi y Dubái, donde los usuarios ya pueden utilizar vehículos autónomos dentro de la oferta de transporte disponible en la aplicación.