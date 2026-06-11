La Feria Internacional de cactus y plantas exóticas que convierte Madrid en un paraíso botánico

Los cactus y las plantas suculentas volverán a tomar Madrid este fin de semana con una nueva edición de la Feria Internacional de Cactus y Suculentas Cacsuma, que reunirá en la capital a especialistas, coleccionistas y aficionados entre el 12 y el 14 de junio. La cita se celebrará en La Rosaleda del Parque del Oeste y tendrá entrada gratuita.

El evento coincide además con el 10.º aniversario de Cacsuma, asociación organizadora de una feria que este año amplía horarios y adelanta su apertura al viernes por la tarde, una novedad respecto a ediciones anteriores.

Coleccionismo botánico y viveristas internacionales

Durante tres jornadas, el recinto reunirá a productores especializados en cactus y suculentas procedentes de distintos puntos de España, junto a representantes de Italia y Francia.

Entre los participantes figuran viveristas como Astrophytumland, Mundo Cactus O Rosal, Meryplantys, Casa Passi o Cristoalmería, además de firmas internacionales como la francesa Cactus Passion o la italiana Vivaio Autore.

La feria también contará con propuestas vinculadas al universo botánico y ornamental, como piezas de cerámica especializadas para coleccionistas.

Un plan para aficionados… y para curiosos

Más allá de quienes buscan especies concretas o ejemplares de colección, el encuentro se plantea también como una actividad abierta para quienes simplemente quieran acercarse al mundo de las plantas crasas y descubrir variedades poco habituales.

Habrá además un punto de información, entrega de premios de fotografía y distintas actividades impulsadas por la organización durante el fin de semana.

Horarios y cómo llegar

La feria abrirá el viernes 12 por la tarde, continuará el sábado en horario completo y cerrará el domingo por la mañana en dos espacios climatizados de La Rosaleda.

La organización recomienda usar transporte público, con acceso desde Príncipe Pío y Argüelles, aunque también hay aparcamiento cercano en el entorno del Teleférico. Eso sí, quienes acudan el domingo en coche deberán tener en cuenta posibles cortes por una carrera popular en la zona.