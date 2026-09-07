El espectacular viaje que te traslada a 'La Odisea' sin salir de Madrid

La Nave 16 de Matadero Madrid acogerá desde el 18 de septiembre de 2026 La Odisea, el viaje inmersivo, una propuesta de Madrid Artes Digitales que permitirá recorrer en primera persona algunos de los episodios del poema atribuido a Homero. El montaje combinará escenografía y distintas tecnologías audiovisuales para reconstruir el mundo de Odiseo, conocido como Ulises en la tradición latina.

La experiencia tendrá una duración aproximada de 90 minutos y estará articulada alrededor de cinco propuestas: recreaciones escénicas, un metaverso interactivo, realidad virtual multisensorial, una sala de proyecciones envolventes en 360 grados y una instalación holográfica.

Del mundo micénico a la guerra de Troya

El recorrido comenzará con los orígenes de la civilización micénica y avanzará hasta la guerra de Troya. Desde allí, el visitante acompañará a Odiseo en el largo regreso hacia su reino de Ítaca, después de diez años de combate frente a las murallas troyanas.

La exposición también abordará uno de los episodios más conocidos asociados al héroe: el caballo de Troya, cuya utilización se atribuye a la astucia de Odiseo. Precisamente, la inteligencia del protagonista tendrá un papel central en el relato, ya que deberá recurrir a ella para enfrentarse a los diferentes obstáculos que aparecen durante su viaje.

Su objetivo es regresar junto a Penélope y su hijo Telémaco, pero el camino estará marcado por monstruos, dioses, tentaciones y otros peligros que la exposición trasladará a los distintos espacios de la Nave 16.

Ocho historias para recorrer el viaje

Uno de los elementos principales será una película inmersiva dividida en ocho historias independientes. Cada una representará una de las pruebas que afronta el protagonista y contará con su propia atmósfera y banda sonora.

Las imágenes rodearán al público mediante proyecciones en 360 grados, mientras que la realidad virtual aportará un componente multisensorial. A lo largo del itinerario también aparecerán las recreaciones escénicas, el metaverso interactivo y las instalaciones holográficas.

La narración estará guiada por la voz de Homero, de manera que no será necesario haber leído previamente el poema para seguir el recorrido. Cada episodio podrá comprenderse de forma independiente y la exposición estará dirigida a todos los públicos.

Por primera vez en una producción de Madrid Artes Digitales, la experiencia estará disponible en español y en inglés, incluido el espacio inmersivo principal. La organización señala además que el recorrido contará con accesibilidad total.

Del Egipto de Tutankamón a la Grecia de Homero

Madrid Artes Digitales está detrás de esta producción, después de haber presentado en Matadero Madrid otras experiencias inmersivas dedicadas a figuras y episodios históricos como Tutankamón, Pompeya, Titanic y Cleopatra.

El equipo responsable acumula más de una veintena de premios internacionales. Entre ellos figura el Telly de Oro en la categoría de Experiencias Inmersivas por Cleopatra.

En esta ocasión, la tecnología se pone al servicio de uno de los grandes relatos de la literatura occidental para recrear el viaje que separa Troya de Ítaca y situar al visitante en algunos de sus episodios más conocidos.

Horarios y entradas

La Odisea, el viaje inmersivo abrirá al público el 18 de septiembre en la Nave 16 de Matadero Madrid, en la Plaza de Legazpi, 8.

El horario será de 10:00 a 20:00 horas de martes a jueves y los domingos. Los viernes y sábados permanecerá abierta hasta las 21:00 horas. Los lunes estará cerrada.

La entrada general tendrá diferentes tarifas según el día y la franja elegidos: 14,90 euros en el Día del Espectador y 19,90, 22,90 y 24,90 euros en las categorías Ítaca, Egeo y Olimpo. También existen tarifas especiales para niños, otros colectivos y grupos de más de diez personas.