Ayuso anuncia el programa 'Aprende Leyendo' para reforzar la comprensión lectora

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este lunes el programa Aprende Leyendo para reforzar la comprensión lectora de los alumnos en las primeras etapas educativas. "Los profesores cada vez más dan la voz de alarma y nos lo dicen, están llegando a la facultad muchos alumnos con carencias, sin hábito de lectura profunda y con grandes dificultades para afrontar un texto complejo", explicó Ayuso durante su visita al colegio público Andrea Casamayor de Paracuellos del Jarama para inaugurar el curso 2026/27.

Aprende Leyendo beneficiará a los escolares de 2º de Infantil a 3º de Primaria en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Así, desde los 4 años contarán con un seguimiento personalizado que incluirá un diagnóstico sobre su competencia lectora (fluidez, vocabulario, comprensión oral o memoria verbal) que se irá renovando en cada curso.

Esta medida permitirá realizar una detección temprana de posibles dificultades en la lectura, con un plan individualizado de mejora para cada niño que esté por debajo del nivel. Para su puesta en marcha, los maestros recibirán una formación específica y continua que garantice un enfoque común y práctico. Estos cursos dotarán a los docentes de las herramientas adecuadas para detectar e intervenir ante las dificultades que puedan presentar sus alumnos en esta competencia imprescindible para el aprendizaje.

Además, todos ellos serán evaluados en 3º de Primaria para confirmar que su progreso les permite aprender leyendo a partir de ese momento. En caso de que no alcancen los objetivos marcados, contarán con un refuerzo específico para afianzar sus competencias.

Este programa también incluye un incremento de los fondos de las bibliotecas escolares, que podrán adquirir más ejemplares dirigidos a los primeros lectores en colaboración con las librerías de barrio.

Durante su visita al centro de Paracuellos de Jarama, Ayuso compartió con un grupo de alumnos de 2º de Primaria la lectura de un cuento muy especial, La pequeña familia de los erizos y el Monte Valiente, de Carolina Hernández Peralta. Esta vecina de Pelayos de la Presa, una de las localidades más afectadas por el incendio de la Sierra Oeste del pasado mes de julio, lo escribió para ayudar a su hija entender mejor lo ocurrido y, sobre todo, mostrarle la esperanza de que todo se puede recuperar.

"Es un cuento precioso con el que ella quiso transmitir a su hija lo que se había vivido tras estos incendios de la Sierra Oeste y esto le ha ayudado a comprender y asumir lo vivido y tener esperanza en que después de un incendio siempre brota la vida", subrayó la presidenta. La autora ha cedido los derechos a la Comunidad de Madrid, que ha realizado una edición impresa para que este texto pueda llegar a los niños madrileños, especialmente a los estudiantes de Primaria de los municipios de la zona.

Más becas comedor y refuerzo de Matemáticas

Al igual que en este centro, el curso empezó ayer, lunes, con normalidad para los cerca de 637.000 alumnos escolarizados este año en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial. Este martes ha llegado el turno de los de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

El año escolar arranca con récord de docentes (95.502 en centros sostenidos con fondos públicos) y becas y ayudas al estudio, que alcanzarán una inversión de 278,8 millones de euros. En este sentido, Ayuso subrayó que los beneficiarios de las becas comedor se han incrementado un 14% hasta llegar a los 135.600 beneficiarios, 16.600 más que en septiembre de 2025.

También continua el Plan de Refuerzo de las Matemáticas, que se estrenó el año académico anterior en 1.200 centros educativos sostenidos con fondos públicos, con la participación de 500.000 alumnos.

Entre otras medidas, incluye sesiones diarias de diez minutos dedicadas a la práctica del cálculo mental en las aulas de Infantil y Primaria, con guías adaptadas a las distintas edades y etapas que el Gobierno regional ha puesto a disposición de todos los colegios para facilitar el repaso continuado de esta materia.

Además, los cinco Centros Territoriales de Innovación y Formación (CTIF) y el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa (ISMIE) seguirán impartiendo cursos sobre didáctica de las Matemáticas, en los que más de 600 docentes recibieron el pasado curso conocimientos y estrategias para hacer la asignatura más atractiva.

La Consejería de Educación también ha reforzado todos los programas destinados a atender las necesidades específicas de los estudiantes, y entre las novedades está la exención o bonificación de la matrícula del Grado Superior de FP para las mejores notas.