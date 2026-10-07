Así ha quedado el edificio de Valdemoro tras la brutal explosión

La explosión registrada este miércoles por la mañana en una vivienda de Valdemoro ha dejado daños visibles en varias zonas del edificio, aunque los Bomberos de la Comunidad de Madrid han determinado que el inmueble no presenta daños estructurales. El incidente ha obligado, eso sí, a prever el realojo de los vecinos de cinco viviendas.

El suceso se ha producido alrededor de las 8:25 horas en el primer piso de uno de los bloques de una urbanización cerrada, situada en el número 24 de la avenida Reyes Católicos. La explosión ha provocado después un incendio que no se ha limitado a la vivienda donde se ha originado y ha afectado también a las plantas inmediatamente superior e inferior.

Seis dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han acudido al lugar para extinguir el fuego y revisar el estado del inmueble. Tras la evaluación, los efectivos han descartado que la explosión haya comprometido la estructura del edificio, aunque los daños ocasionados hacen necesario buscar alojamiento para los ocupantes de cinco viviendas.

Las imágenes compartidas por Emergencias 112 Comunidad de Madrid permiten ver el alcance de los daños en el edificio. En la zona afectada por la explosión, la vivienda ha quedado completamente calcinada y el fuego también ha dejado huella en los pisos situados justo encima y debajo.

10:55h. Los #BomberosCM están a esta hora ventilando el inmueble y valorando el alcance de los daños. También han de determinar cuántas viviendas requerirán realojo. pic.twitter.com/E2Wb1As849 — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) October 7, 2026

Afortunadamente, la explosión no ha dejado personas heridas. Sí ha habido consecuencias para los animales que se encontraban en el interior de un ático del bloque. Los servicios de emergencias han rescatado a cuatro perros afectados por inhalación de humo. Tres han fallecido y un cuarto ha sufrido una parada cardiorrespiratoria, de la que ha sido recuperado y ha quedado a disposición de un veterinario.

Por el momento, las causas que han provocado la explosión y el posterior incendio están siendo investigadas.