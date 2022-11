España no es una ensoñación. Ojalá lo fuera. Menos aún puede asociarse a una ilusión o alucinación. España es una realidad virtual. Es peor que un oxímoron. O sea, España es un Metaverso. El Metaverso, vivir una segunda vida sin contacto con la realidad inmediata y cotidiana, ha triunfado en España. El Metaverso, vivir como si no existieran Sánchez y su gente, es el gran hallazgo de nuestro tiempo. El Metaverso, vivir al margen de la vida política e institucional, es un hecho al alcance de cualquier humilde mortal. España, siempre pionera en importar cualquier producto-basura que se produzca fuera de nuestros lares, ya ha incorporado, como diría un cursi, el Metaverso a su ADN: vivir sin coraje, o sea no atreverse a vivir de verdad, es el alma común de los españoles.

El Metaverso es el todo y las partes. Nadie escapa a su poder. Ha pasado de los escaparates de los grandes centros comerciales a conformar tanto nuestra oscura alma colectiva como la individual. Se trata de una existencia virtual, un placebo barato, para cobardes. Los bancos y las empresas promociona sin cesar el famoso Metaverso. Las universidades españolas son vanguardia del Metaverso con sus Rectores prevaricadores a la cabeza. Los periódicos y las cadenas de televisión son una inmensa maquinaria de energía para que el Metaverso se mantenga enhiesto. Todo en España en un Metaverso. Vivimos, sí, instalados es una burbuja llena de mierda y cobardía que manejan a sus anchas unos cuantos miles de hijos de puta, que quieren ser, en verdad lo son, los niños de los bautizos, los novios en las bodas y los muertos en los entierros.

Todos esos hijos de puta, más narcisistas que la deliciosa obra del gran Pimenta, El Hijo de Puta, mantienen a este país en el Metaverso. Son los mismos que peroran y peroran sin descanso sobre lo bien que se vive aquí, la historia extraordinaria de España y el futuro maravilloso que nos espera. Cabrones. El Metaverso es una droga alternativa. Nos promete una segunda "vida" y, además, cumple la promesa: vivimos una vida de mierda. Para algunos, los más obtusos y defensores a ultranza del esclavismo, es algo fascinante, porque en el Metaverso, ese más allá del (uni)verso, no existe el miedo. De eso ni se habla. El Metaverso es el Aislamiento total. Partidos políticos, sindicatos, patronales, instituciones educativas y culturales, en fin, todo eso que hace de un país, exactamente eso, una nación vertebrada, conforman el Metaverso que ha arruinado por completo al individuo-ciudadano español. ¡Qué soy pesimista! No crean. Me quedo corto. Pero aún sonrío.

¿Dónde anclar un pensamiento alegre y sincero sobre la España de hoy? No lo sé. Existen sin embargo pensadores, escritores, pintores, artistas, cineastas, profesores, profesionales de las ideas y la imaginación que pudieran ayudarnos a salir de este pozo negro que es la España de Sánchez y su gente. Pero la cosa está chusca en el Metaverso. España no es un Estado ni una Nación. Es sólo un gentío que el fulano de la Moncloa mueve a su antojo con la ayuda del jeta de las encuestas. Mientras Sánchez se cachondea de todos nosotros, el lumbrera de Galicia espera agarrado al único pelo de la calva, la diosa Fortuna, para ser elevado a los altares del poder. Esto no tiene arreglo. Vivimos en una gran burbuja llena de mierda y políticos, de sindicalistas y falsos patronos, de intelectuales y jueces, de rectores prevaricadores y gentes sin conciencia. España es un país muerto. La inteligencia está al servicio de los políticos y el resto del personal, es decir, millones y millones de individuos se engañan con el Metaverso de siempre: España es un gran país y aquí se vive estupendamente. Mentira. Aquí nos quedamos los que no tenemos dónde ir. Los jóvenes con talento ya están tardando para preparar su viaje a cualquier lugar del mundo, vale cualquier país, con tal de que le haya dado puerta al Metaverso