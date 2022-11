El Mundial de Qatar comenzó hace tiempo

¿Ha comenzado ya el Mundial de Qatar? Pregunto porque ayer en Vallecas tuve la sensación de que hoy mismo algunos futbolistas podrían debutar con sus respectivas selecciones. La fechoría de la FIFA va a condicionar la temporada por completo. Las secuelas del Mundial ya las iremos descubriendo a medida que pasen los días, pero ya podemos ir analizando las primeras consecuencias, lo que está pasando antes del Mundial. Hay bastantes futbolistas que están pensando desde hace tiempo en Qatar y no en el club que les paga su elevado sueldo y al que representan hasta este jueves.

Cada afición los tiene localizados. En Sevilla se habla mucho de los argentinos. En el Atlético de Madrid hasta Miguel Ángel Gil Marín lo insinuó en la carta que publicó hace unos días. En el PSG están Mbappé o Messi que no jugaron el último partido de la Ligue1 por unas molestias. En el Real Madrid está Benzema como el primer señalado. Se ha perdido "por fatiga muscular" cuatro de los últimos cinco partidos y el que disputó, ante el Celtic, solo jugo unos pocos minutos y sin ningún entrenamiento previo con el grupo. Se puede sospechar y poner en duda el compromiso. Culpa de la FIFA por meter un Mundial, el mayo sueño de casi todo futbolista, en mitad de la temporada, pero culpa por supuesto de todos los futbolistas que estén más con la mente en Qatar y hasta de algún club que está siendo excesivamente condescendiente.

Solo hay que comprobar la cantidad de duelos perdidos en Vallecas por no meter la pierna para comprobar que la cabeza de muchos futbolistas del Real Madrid estaba en el Mundial. Quieren evitar a toda costa cualquier lesión. Carvajal dio un susto y todos pensamos automáticamente en la selección española. La actitud, cuestionada por el mismo Ancelotti, fue mala y condicionó el partido y el resultado. La primera derrota llegó en Vallecas, pero estos síntomas empezaron a ser visibles hace ya unas cuantas semanas, en concreto desde que el Real Madrid se llevó el clásico. Desde la victoria ante el Barcelona, el conjunto blanco ha ido perdiendo fuelle. Ya no desprenden la misma energía y ambición. Sí, hay picos, es el Real Madrid. Claro que han tenido momentos y victorias buenas, pero no es lo mismo jugar ante el Elche o Celtic de Glasgow, que ante el súper Rayo Vallecano.

El Real Madrid ha pasado, tras el clásico, de tener un +3 respecto al Barcelona, a tener un -2. Todo cambia muy rápido y si desconectas una semana por el Mundial, la situación cambia por completo y más ante este Barcelona que en Liga poco se va parecer al de la pasada temporada. No es comparar al Real Madrid con el Barcelona, es comparar al Real Madrid con el Real Madrid de hace un mes. La última Liga se la llevó el equipo de Ancelotti porque metió la quinta en el primer kilometro y solo redujo cuando veía la línea de meta y miraba hacía atrás y era incapaz de distinguir a sus competidores en el horizonte. El Real Madrid ya no va con la quinta y ha permitido que el Barcelona salvara un punto de inflexión, incluso con el golpe psicológico de perder ante el Madrid y quedar eliminado de la Champions en la misma semana. Quizá ese +3 se hubiera podido convertir en un +5 o +6 si se hubiera presionado con más victorias. Merito del Barça, pero también demerito del Real Madrid que ha sufrido una desconexión colectiva en los últimos partidos.

El Real Madrid puede salir despistado, al tran tran o al 80% ante el Celtic o Elche, que se van a llevar los tres puntos, pero no ante este Rayo y en Vallecas. El Real Madrid se vio superado todo el partido y no pudo aprovechar ni la injusta ventaja del 1 a 2. Salvo Marco Asensio, fue un partido horrible de todos. Carvajal, Mendy, Tchuameni, Alaba y hasta Modric son los primeros nombres que me vienen a la cabeza. Nunca he visto a Luka perder tantos balones como este lunes. Estaba incómodo porque si no tenía dos jugadores encima, no encontraba un pase sencillo. Y aquí es cuando llega el mérito del súper Rayo de Don Andoni Iraola que va camino de ser el mejor entrenador de la historia del club. ¡Cómo juega el Rayo Vallecano! Es un auténtico placer ver sus partidos. Ojalá todos los equipos estuvieran así de bien trabajados. Cómo defiende, cómo ataca y la energía que desprenden… Hacía mucho tiempo que no veía a un equipo tan fuerte físicamente. Es energía, pero también es calidad. Isi Palazon está para ir con la selección española, Alvaro García o Fran García, que está para que el Real Madrid le fiche como pensó el verano pasado.

Mención aparte tiene Vinicius Jr. Cuánto mejor futbolista sea, más le van a provocar y él no está sabiendo gestionar este cambio. No puede estar protestando cada dos minutos, no puede estar hablando con los rivales todo el partido y no puede estar pendiente de lo que le dicen desde la grada. Carlo Ancelotti se tuvo que meter en el campo para cogerle del brazo y exigirle que se olvidara de todo esto. Ya había visto la amarilla por protestar y se olía una posible roja. Responsabilidad de Vinicius y también de los árbitros. Ivan Balliu no tiene que tener barra libre para hacer faltas, incluso hasta darle con las dos manos (sin fuerza) en la cara. La tarjeta amarilla llegó muy tarde, cuando Vinicius ya había explotado. Falta una última jornada antes del gran parón. El Rayo ya había ganado al Sevilla, al Valencia y empatado con el Barcelona o Atlético de Madrid. El Real Madrid estaba advertido. El Mundial ya ha comenzado para algunos y por eso el nuevo líder de LaLiga es el Barcelona.