López Obrador y su padre, Hernán Cortés

Dicen los periódicos que el presidente de los Estados Unidos de México, el licenciado López Obrador, tiene un problema con el Rey de España. No es cierto. Porque con quien tiene un problema López Obrador, y muy serio además, no es con Felipe VI de España sino con el doctor Sigmund Freud de Viena. Como México encarna a día de hoy el modelo ideal y envidiable de una sociedad donde prácticamente no existe ningún problema colectivo de relevancia significativa, pues todos ellos han sido resueltos ya por sus gobernantes con eficacia inusitada, el presidente de la República ha decidido ocupar su mucho tiempo libre en disquisiciones antropológico-metafísicas sobre la genuina esencia ontológica de la nación que representa.

Y parece ser que ha llegado a la conclusión de que los actuales pobladores del país, empezando por él mismo, resultan ser todos ellos vástagos de los aztecas y otras etnias indígenas autóctonas, careciendo el México actual, por tanto, de herencia o vínculo cultural de cualquier tipo que remita a parentesco alguno con España y lo español. Un paciente apellidado López, más blanco él que la nieve, extendido en un diván y explicando a su psiquiatra que, en realidad, es descendiente en línea directa de Moctezuma. Woody Allen podría haber hecho una película memorable con esa historia.

No, el problema de México no es con España, sino consigo mismo. El problema de México es con México. Y constituye el mismo tipo de disturbio esquizoide que también arrostraríamos nosotros, los españoles, si nos empeñásemos en negar que nuestro origen cultural e histórico como comunidad política está en el Imperio Romano, no en la tribu del portugués Viriato. Por lo demás, no se trata a estas alturas de ejercer de abogados defensores de Hernán Cortés ni de poner en duda sus acreditadas dotes de carnicero. De lo que se trata, por el contrario, es de señalar la evidencia, clamorosamente obvia por lo demás, de que los descendientes contemporáneos de Hernán Cortés son en su totalidad mexicanos, no españoles. Desprecie todo lo que quiera López al conquistador. Odie cuanto le plazca a España. Pero no olvide nunca López que Hernán Cortés fue su padre, no el nuestro.