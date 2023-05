El PSOE de Guerra no era mejor

No hay nada peor a un socialista en activo que un socialista jubilado. La derecha, huérfana de ideas y liderazgo, echa de menos a los viejos líderes del PSOE, a Felipe González, por supuesto, o a gente que parece que se ha hecho de derechas, como Joaquín Leguina o Corcuera. Y por supuesto, a Alfonso Guerra. Con aquel PSOE, de gente cabal, nos iría mejor que con éste de descerebrados, dicen los más modestos de la derecha. Alejar de sí mismos la funesta manía de pensar les ha secado el cerebro y amustiado las entendederas. En una entrevista que publica El Mundo, el Guerra se queja de que le entrevistador está empeñado en que el entrevistado condene al PSOE y dice Alfonso que no lo hará. No lo hace, pero sí dice algunas cosas. Una de ellas, que sirve de titular de la entrevista, es que "los socios desvían al PSOE de una trayectoria de hace 144 años". A qué PSOE se refiere, ¿al que pactó con Primo de Rivera, al de Largo Caballero, Indalecio Prieto y Álvarez del Vayo, al que tonteó con Alfonso Armada, al que creó el GAL, al que sepultó en corrupción a media España, al que pactó con la ETA, al que apoyó las dictaduras comunistas de Hispanoamérica? ¿De qué senda hoyada durante 144 años apartan los comunistas al PSOE de Sánchez?

Echa en falta Alfonso Guerra a los viejos líderes de la socialdemocracia porque ahora, dice, no hay. Tiene la modestia de no incluirse, pero cita a su obra, Felipe González, fundador de una organización terrorista y presidente de la cleptocracia en la que su Gobierno convirtió a España. Además, cita a Tage Erlander, inventor del fiscal Estado policial, Olof Palme, protector de los movimientos terroristas de izquierdas (no sólo el de la ETA), Willy Brandt, próximo a la URSS, Bruno Kreinsky, amigo de la OLP y de Gadafi, y François Mitterand, otro compadre de la ETA, gran fariseo e instigador de la extrema derecha en su país. ¿Es peor Sánchez? No lo parece. Es mucho más tonto, pero no peor.

Dice quien fuera vicepresidente del Gobierno que la socialdemocracia no ha sabido adaptarse a la globalización o que la inmigración es necesaria para cubrir nuestro déficit demográfico. Pero no dice que la falta de adaptación de Occidente por culpa de la izquierda a la globalización ha beneficiado a China y que la inmigración, aun siendo necesaria, no puede ser ilegal.

Lo más desternillante llega cuando dice que el PSOE ha defendido la libertad desde que se fundó. Será la que se atribuyen de saquear el erario público en beneficio de los amigos o la de destruir las reputaciones de los adversarios o la de generar pobreza para que cada vez haya más gente que dependa de la generosidad socialista con el dinero de los demás. El PSOE no ha defendido la libertad jamás. Y finalmente, acusa a Rajoy de no haber aplicado con la suficiente energía el artículo 155 de la Constitución en Cataluña cuando es sabido que no lo hizo porque así lo exigió su querido PSOE. Se añora a Felipe González y a Alfonso Guerra frente a Sánchez y Bolaños como se tiene nostalgia de lo bien que se vivía condenado a galeras ahora que nos pudrimos en una cárcel de la Guayana. Que quienes nos saquearon entonces fueran más espabilados de los que nos esquilman ahora es pobre consuelo.