Este lunes en Kilómetro 0 junto a Jaume Segalés y mis compañeras Lucía Prieto, María Trisac y Angels Hernández surgió un tema que me pareció muy interesante sacar a la palestra en una columna de opinión. El Atlético de Madrid está siendo protagonista este verano sobre todo por su cambio de escudo, hecho que es histórico y más en el fútbol actual en el que la mayoría de equipos son sociedades anónimas en las que los aficionados poco pueden decidir aparte de pagar sus cuotas y animar a su equipo. ¿Solo está siendo noticia por eso? ¿Se conforma la afición colchonera con regresar a su escudo y no están preocupados por el proyecto deportivo?

En los tiempo actuales, de fútbol moderno excelso y fútbol romántico muerto, que la afición del Atlético haya conseguido recuperar su escudo me parece un logro tremendo, aunque, como bien comentó mi compañera Lucía todo hace pensar que los malos números de ventas de camisetas y merchandising han hecho que el propio club ya tuviese pensado este cambio desde hace tiempo. Lo venden como un favor a los suyos, un guiño histórico a su afición, sin embargo, algo huele raro e interesado en esta decisión. Independientemente de eso, el objetivo se ha cumplido. Da igual si es una maniobra o no del club, porque por mucha estrategia que hayan diseñado, los que han ganado son los aficionados y los que se han equivocado son los que cambiaron el escudo. Punto. El triunfo solo tiene un dueño y lleva bufandas al campo todos los domingos, no traje.

Eso sí, sobre el escudo, me gustaría matizar una frase que escucho mucho. "Los del Atlético solo se conforman con el cambio de escudo". Bueno, entiendo que esa sea una forma velada de insultar a los aficionados rojiblancos. Mejor dicho, un intento de insultar. Porque si luchar por lo que uno considera suyo es un insulto, la afición del Atlético está dispuesta a ser insultada por el y la que quiera durante décadas. Pero repelerá esos insultos con el escudo que de verdad quiere en su pecho, no con el que le impusieron. Los rojiblancos se han tirado más de seis años peleando por algo real mientras que, por ejemplo, otros venden durante ese periodo de tiempo que un jugador en concreto "está fichado" y no lo está. ¿Quién está haciendo el ridículo? Yo lo tengo claro.

Volviendo a la frase de que el Atlético este verano solo se conforma con el escudo, la verdad es que poco más que decir aparte de que es una soberana tontería. No tiene nada que ver una cosa con la otra por mucho que algunos digan en medios nacionales que volver al escudo antiguo le cuesta al Atlético no poder fichar una estrella. Lo voy a escribir con espacios para que se entienda bien: e-so es u-na so-be-ra-na es-tu-pi-dez. Si eso fuese así, ¿por qué estos personajes no dijeron que en 2016 el gasto por cambiar el escudo le iba a pasar factura al club? Porque saben que es una tontería decir algo así.

Además, el Atlético no solo se conforma con el cambio. La afición quiere fichajes y estos están llegando sobre todo en la defensa rojiblanca. Javi Galán ha sido el primero en anunciarse y dentro de poco se hará lo propio con César Azpilicueta y Soyuncu, ex del Leicester. Mouriño, promesa uruguaya, como en su día lo fue José María Giménez, es otro que está cerrado a la espera de ver si sale cedido o gusta a Simeone. También se busca un 5 tras la venta de Kondogbia al Marsella y quizá un atacante de calidad si se consigue sacar de la ecuación a Joao Félix. Por lo tanto, el Atlético ficha. Decir lo contrario, como se está diciendo es, de nuevo, otra tontería más.

En el capítulo de fichajes, tengo varios amigos que son expertos en fijarse en jugadores que no se llevan todos los focos, pero que sí tienen un papel importante dentro de nuestra Liga. Esto genera debate en nuestro grupo, siempre apasionantes por otro lado, y me ha sorprendido gratamente ver que, sin ser del Atlético de Madrid, están todos muy de acuerdo en el hecho de que Javi Galán es un gran fichaje para el conjunto de Simeone. Perdón si les cito, pero son sus opiniones y hoy las traslado a estas líneas. "No sé por qué se habla tan poco de Galán cuando es, por ejemplo, el jugador que más duelos gana en toda Europa", me comentó mi amigo Dani, que suele tener buen ojo en fichajes y predicciones. Otros, como es el caso de Vicente o Miguel, buenos analistas sobre todo en lo económico, le daban un plus más a la incorporación debido a que "sale gratis" si tenemos en cuenta el tanto por ciento que el Atleti recibirá del traspaso de Lucas al PSG (5 millones) y los 8 kilos que saca el club español del traspaso de Kondogbia al Marsella. Creo que son comentarios acertados porque me parece que, pese al indignante y extraño "vender antes de comprar" que se sigue gritando en el Metropolitano tras años de ingresos gracias al Cholo, los rojiblancos le están dando a Simeone lo que de verdad quiere el argentino: reforzar la defensa y la idea de juego del equipo con competencia y hambre.

Por todo lo dicho anteriormente y por los movimientos que aún quedan por producirse en las oficinas del Cívitas Metropolitano, la mentira de conformarse "solo con el escudo" queda totalmente desterrada salvo problemas cognitivos del emisor del mensaje. Ahí ya no me puedo meter. El Atlético ha cambiado su escudo, sí, y además el Atlético también está fichando. Una cosa, como he dicho antes, no quita la otra. Por cierto, el equipo de Simeone marcó el año pasado los mismo goles que el Barcelona campeón y solo cinco menos que el Real Madrid. Con estos datos veo normal que la diferencia para la próxima temporada se busque en la seguridad defensiva. Gol hay, pese a que podría haber más con un 9 de registros importantes, y el Cholo sabe que, teniendo eso, si reduce los tantos en contra, podrá pelear por todo.