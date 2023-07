Crisis en Francia. 'In dubio pro policier'

Tras una semana de violencia provocada por la kale borroka francesa, (mezcla del terrorismo urbano de milicianos izquierdistas con yihadistas autóctonos), esta deja paso a la capitalización política del caos por las "organizaciones de clase y progresistas". La France Insoumise (LFI) y el sindicato comunista CGT —junto a los habituales compañeros de viaje— han convocado una marcha para expresar el dolor y la rabia de los ciudadanos por la muerte de Nahel M.

No les han debido parecer suficiente expresión de "rabia" los 23.878 incendios en la vía pública, calcinar 12.031 vehículos, dañar o incendiar 2.508 edificios (entre ellos 273 comisarías, 105 ayuntamientos y 168 escuelas) y agredir a 17 cargos electos. Son los datos que Gérald Darmanin, ministro del Interior, facilitó en su comparecencia ante la Comisión Jurídica del Senado el pasado martes.

Para los convocantes de la marcha, la policía francesa es la responsable de lo sucedido. Hay que maniatarla y debilitarla. "Una reforma en profundidad de la policía, de sus técnicas de intervención y de su armamento", informaba Le Monde sobre las exigencias de LFI. La derogación de la ley 2017-258, relativa a la seguridad pública, es su objetivo. Esta ley se aprobó por iniciativa del socialista Bernard Cazeneuve, que sustituyó a Manuel Valls como ministro del Interior (algunos medios de comunicación de aquí, modelo de rigor, la confunden con el Código Penal francés; no les hagan caso. Tampoco Nahel era negro. Era una persona).

¿Qué dice la Ley para provocar el encono de la izquierda? En relación a lo sucedido (el disparo del policía al conductor del vehículo) el artículo 435-1 establece que: "En el ejercicio de sus funciones y vistiendo su uniforme o los distintivos externos y visibles de su estatuto, los agentes de la policía nacional y los miembros de la gendarmería nacional podrán, además de en los casos mencionados en el artículo L. 211-9, utilizar sus armas en casos de absoluta necesidad y de manera estrictamente proporcionada: Punto 4. Cuando no puedan inmovilizar, salvo mediante el uso de armas, vehículos, embarcaciones u otros medios de transporte, cuyos conductores no acaten la orden de detenerse y cuyos ocupantes puedan, en su huida, causarse daños a sí mismos o a terceros".

La investigación de la fiscalía determinará si es punible la actuación del agente. Algunos ya le han condenado por unos segundos de vídeo. En cualquier caso, hay una pregunta que resulta pertinente para entender por qué se aprueba la Ley 2017-258 ¿Qué estaba sucediendo en Francia en esos años?

El 7 de enero de 2015 se produjo el atentado contra la redacción de la revista Charlie Hebdo. Muchos dijeron "Je suis Charlie", menos el Papa Francisco: "Matar en nombre de Dios es una aberración", afirmó y añadió: "No se puede provocar, no se puede insultar la fe de los demás. No puede uno burlarse de la fe. No se puede". Cada cual entendió las palabras del Pontífice a su mejor conveniencia, pero Francisco no tuvo un buen día.

El año acababa de empezar. Terminaría con 139 asesinatos más cometidos por islamistas.

Europol publica anualmente un informe [TE-SAT] sobre la evolución del terrorismo en su ámbito de competencia. En el apartado dedicado al yihadismo detalla los atentados. Estos son los producidos en Francia durante el año 2015 (además del de Charlie Hebdo):

8 de enero, una agente de policía desarmada recibió un disparo por la espalda y murió mientras atendía un incidente de tráfico rutinario en París. El 9 de enero, el mismo atacante mató a cuatro personas durante un prolongado asedio a un supermercado judío en otra localidad de París.

3 de febrero, tres soldados son heridos en un ataque con cuchillo en Niza.

26 de junio, un hombre ataca una fábrica de productos químicos en Saint-Quentin-Fallavier. El agresor entró en las instalaciones en un coche e hizo estallar varios artefactos explosivos de pequeño tamaño. Antes decapitó a un hombre y empaló su cabeza en la valla del recinto de la empresa. En las inmediaciones se encontraron pancartas con escritos en árabe.

13 de noviembre, se perpetran en París una serie de atentados complejos y sincronizados contra objetivos cuidadosamente elegidos, que incluían un estadio de fútbol, un teatro, cafés y restaurantes. Un total de 130 personas murieron, 89 de ellas en el teatro Bataclan. Otras 368 personas resultan heridas, un gran número de ellas de gravedad.

Durante el año siguiente los ataques continuaron. Así lo recoge el informe TE-SAT:

7 de enero de 2016, un hombre que lleva lo que parece ser un chaleco suicida y blande un cuchillo de carnicero frente a la comisaría de Goutte d'Or, en París, es abatido a tiros cuando intenta entrar por la fuerza. También en enero, un profesor judío, que vestía traje tradicional y kippa, es atacado y herido con un machete en Marsella. El agresor es un chico de 15 años que había llegado a Francia en 2010.

13 de junio, un exconvicto por delitos relacionados con terrorismo mata a puñaladas a un comandante de la policía francesa y a su esposa. El atacante emitió una declaración en directo desde el lugar de los hechos a través de las redes sociales en la que juraba lealtad al Estado Islámico.

14 de julio, un tunecino de 31 años residente en Francia atenta contra las celebraciones del Día de la Bastilla en Niza. Conduce un camión durante dos kilómetros entre la multitud que había asistido a un espectáculo pirotécnico en el Paseo de los Ingleses. Mata a 85 personas, entre ellas 10 niños, hiere a 201.

26 de julio, dos asaltantes armados con cuchillos entraron en la iglesia de Saint-Etienne-du-Rouvray (cerca de Rouen) durante la oración de la mañana. Asesinan a un sacerdote de 86 años, hieren gravemente a una monja. Los dos atacantes, ambos de 19 años, se grababan delante del altar. Fueron abatidos por la policía cuando salían de la iglesia.

En este contexto de violencia, la Ley de Seguridad Pública modifica las normas para el uso de las armas.

Entre 2015 y 2016, Europol informa de un total de 30 ataques terroristas islamistas "completados, fallidos o frustrados". 20 se produjeron en Francia y 4 en la vecina Bélgica. De los 1.405 detenidos en esos dos años, 806 los captura la policía francesa. La República ha sido y es un objetivo prioritario del yihadismo. De 2015 a 2022, ambos inclusive, Europol informa de 117 ataques, 65 de ellos en Francia. El número de yihadistas detenidos va en consonancia: de un total de 3.837, 1.942 se los apuntan las fuerzas de seguridad galas. Para situar la importancia de estas cifras, sirva el dato de las efectuadas en España: 429 en esos ocho años. Nuestro país es el segundo en número de detenidos.

"La amenaza está en todas partes", afirmó Gérard Collomb, ministro del Interior, tras los atentados de Carcasona y Trèbes, perpetrados el 23 de marzo de 2018. La izquierda francesa contesta a esta amenaza debilitando a sus fuerzas de seguridad. En nuestro país, buena parte de la opinión publicada hace un seguidismo ignorante e irresponsable.

Ante la muerte de Nahel M., del que poco se sabe, y la inmediata detención del agente, que no es un asesino… In dubio pro policier.