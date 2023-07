Ana Pastor no quiere que votes a Vox

Lo más estrambótico del debate de Antena 3, con serlo y mucho, no fue la actitud navajera de Pedro Sánchez ni su permanente negación de la realidad, a pesar de que todo el mundo sabe (tal vez incluso él) que está mintiendo. Vano esfuerzo porque sus mentiras no son construcciones elaboradas para tratar de disimular su responsabilidad en algún desastre. El tipo miente como un niño al que pillas con las manos y la boca embarradas de chocolate y dice que la tarta se la ha llevado un gato de color verde.

Sánchez, además, actuó como un central leñero dispuesto a que Feijóo no pasara de su área, pero cuando se utiliza una defensa tan adelantada y faltan recursos lo normal es que te ganen por goleada, que es exactamente lo que le ocurrió anoche con Núñez Feijóo. Si las elecciones se celebraran entre los espectadores del debate de anoche y todos respondieran con sinceridad, Núñez Feijóo sería presidente por aclamación, porque en pocas ocasiones se ha visto un vapuleo tan descomunal a un candidato que, además, ostenta la presidencia del Gobierno, con todo lo que eso significa en términos de imagen pública.

Vicente Vallés estuvo imperial, como siempre. Llamó la atención a Sánchez y se atrevió a darle incluso un aviso, como si fuera el presidente del Parlamento llamando al orden a Rufián, un gesto de autoridad que lo reivindica como uno de los periodistas más solventes de la actualidad.

Ana Pastor también estuvo en su papel habitual de diva, sin capacidad de autocontrol para evitar la ocupación de un espacio que, sin duda, no le correspondía. Su arenga a Feijóo para que pidiera perdón a todas las mujeres (así en general; no solo de España) por haber pactado con Vox en algunos territorios es un exceso periodístico que pasará a la pequeña historia de la política española como el ejemplo perfecto de lo que no debe ser un moderador. Las ideas de Ana Pastor serán muy estimables para ella y sus seres queridos, pero convertir su visión ideológica en un juicio moral para discernir sobre la limpieza democrática de un candidato es una afrenta que Núñez Feijóo no tenía por qué soportar. La aguantó, claro, y tal vez hizo bien, porque para patalear con malos modos ya estaba ahí su rival, que en eso le gana por goleada.

Sánchez y Ana Pastor decidieron que anoche se hablara, sobre todo, de Vox y de Abascal. Mal, por supuesto, pero esa es precisamente la clave del éxito del partido conservador, que tiene a toda una brigada impagable de propagandistas en las filas de la izquierda mediática, dispuestos a hacer que la gente vote a Vox solo por joderlos a todos. Si Santiago Abascal hubiera estado presente en el debate no hubiera quedado mejor.