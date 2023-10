Sánchez preside un Gobierno de Hamás

La terrible incursión de los terroristas de Hamás en Israel es una conmoción de tal calibre que sólo puede compararse al 11-S. No sólo porque proporcionalmente a su población ha sido mucho más cruenta, sino porque ha dejado claro exactamente cuál es la diferencia moral entre Israel y Palestina. Los palestinos sólo han matado a los soldados necesarios para llevar a cabo su incursión. Han asaltado una comisaría de policía para robar los coches y así poder matar a los ciudadanos que se acercaban a ellos a preguntarles por la situación. Han matado a familias enteras en sus casas. Han acribillado paradas de autobús. Y sí, han asesinado a cientos de asistentes de varias nacionalidades a un festival de música por la paz. Han violado a mujeres junto a los cadáveres de sus amigos muertos para matarlas después. Han profanado sus cuerpos y los han exhibido desnudos ante el aplauso generalizado de los palestinos allí congregados. Y musulmanes en todo el mundo han salido a la calle a celebrarlo.

Durante todo el fin de semana, innumerables figuras de la izquierda mediática y política han acudido a las redes sociales no a condenar inequívocamente las matanzas, sino a poner excusas. Y eso en el mejor de los casos. Hemos contemplado durante demasiados años la técnica en el País Vasco como para no reconocerla ahora. Se pide "la paz", se condena la violencia "venga de donde venga". Los clásicos trucos para no condenar inequívocamente unos crímenes abyectos. Y eso cuando no han culpado directamente a Israel y han proclamado su apoyo a la lucha terrorista al grito de "Viva Palestina Libre".

Pero lo grave es que esto no lo ha hecho una asociación universitaria o un partido sin representación parlamentaria. No, lo ha hecho Podemos, Izquierda Unida y Sumar. Este mismo lunes, el portavoz de Sumar declaraba que hay que condenar la violencia contra los civiles venga de donde venga, lamentaba los "tristes episodios de violencia", pero que los bombardeos en respuesta a la masacre de civiles ordenada por el Gobierno de Gaza son un "crimen de guerra". Sumar y los partidos que la integran están en el Gobierno de Sánchez y aspiran a repetir, y no sólo repiten una y otra vez la propaganda antisemita de Hamás, sino que incluso participan en concentraciones en apoyo a la lucha de los criminales islamistas.

Las excusas que ponen para justificarse no porque sean mentiras viejas deben quedarse sin respuesta. Hablan de que la causa es la ocupación, pero Israel se fue de Gaza en 2005. Desde entonces, la inmensa mayoría de los ataques contra civiles han venido de Gaza, no de la Cisjordania ocupada. Hablan de la resistencia de un país al que han robado sus tierras, pero nunca ha existido una nación palestina hasta que Israel accedió a su nacimiento en 1994: ni siquiera los países árabes que ocuparon Gaza y Cisjordania entre 1948 y 1967 tuvieron a bien crear una Palestina independiente. Culpan a Israel de las víctimas colaterales de sus ataques aéreos, pero se callan que los terroristas cometen un crimen de guerra al lanzar los cohetes con los que aterrorizan y matan a civiles israelíes desde colegios, hospitales y edificios residenciales para poder usar a niños, enfermos y familias de escudos humanos. Callan que Israel avisa incluso mediante el uso de cohetes sin explosivos antes de atacar y que, según el derecho internacional, los responsables de las muertes son los terroristas que ponen a los civiles entre ellos y las represalias israelíes dirigidas a matar a los combatientes.

Y, sobre todo, ocultan la verdadera razón por la que los terroristas palestinos luchan: exterminar y expulsar a todos los judíos de Israel y destruir el estado judío. Lo dicen siempre que hablan, está en todos sus documentos y hasta en sus cartas fundacionales. Pero no, la extrema izquierda lo oculta para poder seguir disimulando la cruda realidad: que odian a los judíos por el hecho de serlo y por eso quieren que desaparezca Israel.

Tras lo que pasó este sábado no hay lugar ni excusa dónde esconderse. Gaza busca asesinar a civiles de la manera más cruel y terrorífica posible; Israel a terroristas. Si no condenas inequívocamente los crímenes de Hamás y demás terroristas palestinos es por una única razón: porque los apoyas. Y parte del Gobierno de Pedro Sánchez está apoyando a Hamás. Los socios con los que espera gobernar la próxima legislatura están apoyando a Hamás. Y mientras eso siga así, el Gobierno de Pedro Sánchez es un Gobierno que apoya a Hamás.