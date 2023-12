Un figurante en el Ateneo de Madrid

El 25 de agosto de 2022 nuestro figurante escribía en el digital infoLibre un artículo titulado El Audi y el Falcon. Hacía estas afirmaciones: "El grado de ensañamiento, hipocresía y falsedad de Feijóo en aquellos meses fue supino… Feijóo ya ha dado señales abundantes de tenerle poco apego a la verdad, de ser capaz de decir una cosa y la contraria solo por politiqueo…".

Al año siguiente, el 20 de julio de 2023, tres días antes de las elecciones generales, nuestro figurante volvió a publicar el mismo artículo, en el mismo medio. Alteró el título: El Falcon y el Audi. Repetía los insultos: "Igual marrullería, la misma hipocresía. Idéntica ausencia de vergüenza (de Feijóo)."

Este figurante es Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid. Denigraba a Alberto Núñez Feijóo al tiempo que le invitaba al Ateneo...

El eterno asesor, el machaca de Miguel Barroso, de M.ª Teresa Fernández de la Vega, de Carmen Chacón, es hoy protagonista y se lo merece. Le salió bien el golpe de mano que organizó, en plena pandemia, para hacerse con el control del Ateneo. Su cara con expresión pícara aparece en la galería (por ahora solo en Internet) de ilustres presidentes.

Durante la pandemia se produjo una súbita conversión en ateneístas de un buen número de socialistas y de ese género que se reconocen como "gente chic y progresista". El primer caso fue el del propio señor Arroyo. En sueños se le apareció el Gran Arquitecto y le dijo: "Luis, debes traer la luz donde se ha instalado la oscuridad". Dicho y hecho. A principios de 2020 se hizo socio y empezó a llamar a gente. Él lo cuenta así: "O entrábamos con fuerza o no podríamos hacer nada, así que contactamos con amigos que tuvieran el expertise y pudieran presentarse para encabezar una candidatura que devolviera la luz al Ateneo…". En junio de 2021 ganaba las elecciones.

Zapatero, Carmen Calvo, Barroso, Pepa Bueno, Rosa María Mateo, Almodóvar, Begoña y su Pedro, Enric Juliana, Miguel Ríos, Ignacio Manrique de Lara (marido de la vicepresidenta Calviño), Patxi López… y hasta 300, incluidos representantes del Grupo Prisa, ¡hasta un general!. Lo nunca visto en el Ateneo. Lo han copado todo. Se les resiste un grupo de socios que defienden con uñas y dientes el histórico reglamento de la asociación.

"El reglamento del Ateneo fundamenta la institución en la participación activa de los socios, tiene mecanismos de control del poder en la forma de asambleas mensuales, mandatos de dos años, junta de gobierno elegida por mitades y cargos electos individuales en listas abiertas no bloqueadas. Los cargos electos no cobran, al tiempo que asumen responsabilidades de gestión y representación, debiendo revalidar sus puestos cada dos años. Por eso no hay limitación de mandatos, porque se rinden cuentas ante las asambleas cada mes y en las elecciones cada dos años", afirma Pedro A. García Bilbao, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca y ateneísta con antigüedad.

A Luis Arroyo tener que aguantar una asamblea mensual y elecciones cada dos años, le parece una pérdida de tiempo. No soporta a esos parlanchines que le afean su gestión. El grupo que dirige pretende convertir el Ateneo en una organización a semejanza del PSOE. Donde nadie controla y se aplaude mucho. Dicen que es lo moderno. Mientras, que la fiesta la paguen Ayuso y Almeida.

La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid deberían exigir, para destinar dinero público, no solo que su uso sea finalista y se fiscalice. También deberían condicionarla a que los usos y costumbres ateneítas y en particular su Reglamento, que es seña de identidad de la institución desde su fundación, sean respetados en su literalidad e integridad. Si se alteran se cambia radicalmente la esencia del Ateneo de Madrid. Se convierte en una asociación más, controlada por los socialistas.

Algunos socios han denunciado el carácter irascible de Arroyo. Es un rasgo que suele darse en quien ha sido figurante y hoy es titular de la obra. En el año 2017 quiso presentarse a las primarias del PSOE pero no se atrevió. Buscaba notoriedad y hoy la tiene. Pero él mejor que nadie sabe que ese foco es fugaz. Mañana se apaga.

Señor Arroyo, aunque se lo pida el cuerpo, no se bata en duelo con el Consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid porque le retiren 100.000 euros. No porfíe con la presidenta Ayuso. No se castiga al Ateneo. Se busca asegurar que el dinero de los contribuyentes se emplea correctamente. Usted siempre (o casi siempre) ha sido defensor de su buen uso y sabe que las subvenciones a fondo perdido vician a quien las recibe. No le haga el juego a sus colegas socialistas. Arrepiéntase, controle su soberbia y actúe como mejor sabe: sonría, sonría y adule.

Y en el próximo artículo que le dedique a Feijóo recuerde cambiar el título.