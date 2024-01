Estoy harto de los pasillos del Atlético: esto se tiene que acabar

Pasillos. Me preocupa mucho este tema. De hecho estoy muy harto de todo este tema. Un tema además recurrente, cansino y al que se le debe poner solución por el bien del propio Atlético de Madrid. Enseguida voy con este asunto, pero me gustaría analizar primero lo que puede ser el once del conjunto colchonero esta noche ante el Real Madrid.

Según lo ensayado, aunque haya dado varios cambios durante la semana, el Cholo optaría por poner a Nahuel Molina/Llorente, Giménez, Witsel, Hermoso y Lino en la línea de cinco. Metería a De Paul, Koke y Saúl en el medio y arriba parecen inamovibles, lógicamente, Morata y Griezmann. Ya al principio de la semana me llevé un amago de infarto al ver un ensayo con Savic como titular. Un Savic que fue, sin duda, el peor jugador y peor defensor del Atlético ante el Real Madrid en la Supercopa. Por suerte, Simeone cambió su ensayo y entró Giménez por el montenegrino. Eso sí, lo que no ha cambiado el Cholo es a Saúl.

Saúl sí sigue saliendo como titular en los ensayos y la verdad es que no entiendo absolutamente nada con este tema. Igual que otras veces, en otro tipo de partidos, me ha dado igual que Saúl jugase o no, porque la victoria del equipo dependía de la intensidad más que de otra cosa, ante el Real Madrid debes ser intenso, pero sobre todo tienes que estar muy fino en todas las facetas del juego. Y Saúl lleva años sin estar fino en noches así. Y lleva años además sin callar las bocas que como yo hoy no le quieren ver como titular. Ojalá tenga un partidazo hoy y mañana tenga que escribir un artículo en el que incluya un "lo siento Saúl", pero esto lleva pasando años y no hay vendetta de Ñíguez sobre el campo. Ojo, otros días no me parece mal su titularidad, porque aporta en abarcar campo y recuperar balones, sin embargo, frente al Real Madrid tienen que jugar los mejores en todos los sentidos y Saúl no está al nivel esperado y demandado.

Ahora sí, analizado el once, vamos con el famoso tema de los pasillos. Me preocupa mucho. Me harta. Ya pasó durante el derbi anterior en la Supercopa de España. Por h o por b, el Atlético se deshace en defensa en pasillos exteriores y también en pasillos interiores. Solo hay que ver cómo Vinícius mató a Giménez en el duelo individual por banda que precedió al 3-3 previo a la prórroga. El Atlético, teniendo cinco defensas, tres centrales, tiene serios problemas cerrando los pasillos exteriores ante jugadores de velocidad y regate. ¿Por qué? Porque Molina o Llorente se tiran todo el partido subiendo y bajando, su físico acaba condicionado y defensores como Giménez, Savic, Witsel o Azpilicueta, que no son precisamente debutantes, sufren corriendo con la lengua fuera detrás de futbolistas más potentes en arrancada y carrera. Si eso no se soluciona, el Atlético volverá a ser una ruleta rusa en defensa.

Me preocupan los pasillos exteriores y los interiores. De Paul y Koke hacen todo lo posible por tapar huecos. Saúl se deja la vida, aunque no le salga, corriendo para nivelar el medio, pero cuando se recupera la pelota, el ilicitano y cía tienen que estar precisos porque si los Bellingham, Modric o Kroos vuelven a hacerse con el balón, los pasillos interiores del Atlético, desnivelados en las transiciones, dejan vendida a defensa y portero. Sí, estoy de acuerdo con lo dicho en la previa aunque me harte ver esos errores: los pasillos son el principal problema colchonero ante el Real Madrid. Un momento. ¿Qué esperaban? ¿No se habrán leído todo esto pensando que iba a hablar de otros pasillos. Vaya, lo siento. Mis mas sinceras disculpas.

En fin... ya veremos lo que ocurre en el derbi de esta noche. Si el Atlético sabe controlar esos pasillos defensivos y en transición, que tan bien sabe aprovechar el Real Madrid, quizá haya algún que otro susto para los blancos. La previa ha sido de las más tranquilas de los últimos años. De hecho apenas hubo entrevistas de jugadores. Así se evitan inventos. Me parece correcto. Además Ancelotti y Simeone se han centrado en lo deportivo.