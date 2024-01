Atlético, no te creas que eres el más guapo en la Copa del Rey

Una vez le escuché a Rafa Nadal decir que él se pone nervioso y piensa que puede perder ante el 300 del mundo. Si eso lo dice Rafa Nadal ante el 300 del mundo imagina lo que debe sentir cualquier deportista cuando su rival es aún más cercano a su nivel, lo iguala o por momentos está por encima de él. Quizá por eso Rafa sea el campeón que es, porque juega cada partido con el miedo sano a poder perderlo. El miedo sano es la mejor defensa posible ante un ataque y eso quiero que tenga muy claro el Atlético de Madrid en esta Copa del Rey.

Lo llevo diciendo mucho tiempo. El Atlético nunca puede ir de guapo en sus partidos ya que cada vez que ha puesto morritos o se ha sentido el Henry Cavill del lugar le han partido la cara. El conjunto rojiblanco no tendrá nada fácil ganar la Copa del Rey ante equipos como Athletic, Real Sociedad y Mallorca. El sorteo de semis de hecho, para mí, me es indiferente. La realidad es que para levantar la Copa, el cuadro de Simeone debe ganar a doble y a único partido si pasa a la final a dos de los tres que quedan y, en mi caso, no me fío de ninguno de los tres rivales restantes.

Anoche en el Metropolitano, el Atlético se sintió por momentos el guapo del lugar ante el Sevilla pese a que su afición le dio el mismo tratamiento al partido que el que le dio ante el Real Madrid. Eso le puede chocar a alguno, pero la única verdad aquí es que el recibimiento con bengalas, el ambiente de partido grande y la posterior fiesta cuando se gana se hace ante muchos más equipos que el rival capitalino. Para muchos será complicado entender eso y por esa razón dicen que el Atlético celebró ganar el derbi como un título. Pues no, el título aún no se ha ganado y queda muchísimo por remar si quieren hacerlo.

Ante el Sevilla, el Atlético salió pensando que era cuestión de tiempo eliminar a un equipo herido y más preocupado por la Liga que por la Copa. Los rojiblancos empezaron lentos, Griezmann tuvo la desgracia del penalti y el resto de ocasiones no entraban. Mientras, el Sevilla tuvo varios zarpazos que asustaron mucho a la parroquia colchonera. Y no, no me gustó esa sensación de "hoy tenemos que ganar seguro". De hecho creo que si el Atlético quiere ganar la Copa tomando campos como San Mamés, Anoeta o Son Moix, no puede ni de broma tener la actitud de guaperas que por momentos mostró ayer.

A nivel detalles del partido, varias cosas. La primera no la quiero dejar pasar ni por un segundo. ¡Qué gran capitán es Koke! Sin esa carrera desesperada hacia atrás para quitarle el balón al Sevilla en el último suspiro, el Atlético no estaría en semifinales hoy. Dicho esto, hay otras dos realidades a tener en cuenta. La primera es que igual que todos, yo no hubiese quitado a Griezmann ni de broma. Pensé como todos que salvo que estuviese tieso o muerto, jamás se le puede quitar. Y dos, el gol que da el pase lo hacen entre Correa y Depay, que son los cambios del Cholo. Por lo tanto, como le pasó al resto, me zampo mi análisis porque Simeone acertó de pleno con una decisión arriesgada por la que le hubieran matado si le sale mal.

Por último, la polémica. Se lo comentaba ayer a mi compañero Dani Blanco. Hemos llegado a un punto que amigos míos me mandan capturas de "expertos objetivos que respetan al Atlético" quejándose de que no hayan pitado penalti pensando ellos que no es penalti. ¡Es lo último! No es penalti, piensas que no es penalti y te quejas. De verdad, hay alguna primavera que se han perdido por el camino. Pues claro que no es penalti. Toca balón. Hasta Jesús Navas lo reconoce. Dudo algo más, aunque no mucho, en la otra acción sobre Sow, pero el Atlético fue ayer merecido ganador del partido por méritos propios. Otra cosa hubiese sido injusta. Pero ya saben lo que pasa por esto lares. Jesús Navas, leyenda del Sevilla, no del Atlético, dice que Barrios toca balón. Lo dice Navas. Del Sevilla. Pero @merenguito15, @elmolon43, @digoquesoydeunequipoperosoydelmadrid y los expertos del Mbappinvent dicen que es penalti y robo al Sevilla. Ridículo.

Lo dicho: Atlético, no te creas que eres el más guapo en la Copa del Rey. Athletic, Mallorca y Real Sociedad, sin orden de mejor o peor, van a desear la Copa igual o más que tú. Si quieres ganarla, no te pueden ganar ni un centímetro de campo. Toca demostrar de verdad que una "gitana loca tiró las cartas".