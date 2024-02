Lo cantó Lorca: "Una bandada de palomas ciegas, lanzadas al misterio". No. Equivocadas, no. Una paloma ciega no sabe que lucha contra un leopardo en esta gran plaza de la piel de toro porque no lo ve. Tampoco divisa a los halcones que esperan heredar sus nidos y devorar su pechuga. Sí, aunque no lo parezca estoy hablando de España y de Europa. Nos estamos convirtiendo en palomas ciegas incapaces de mirar claramente a los peligros y por ello, inválidas para huir de ellos.

Viene este introito a cuenta del caso de la paloma china encarcelada por las autoridades de la India acusada de espiar para el imperio de Xi Jinping y liberada hace unos días tras ocho meses de cautiverio. Finalmente se ha demostrado que no, que no era una paloma espía al servicio del comunismo chino. ¿Se han vuelto locos los políticos hindúes? ¿O es que el mundo feliz de las mullidas democracias, India lo es, no tiene nada que ver con el mundo como es?

Hace unos años, 2016, la BBC publicaba otra historia de palomas arrestadas en India por ser "espías" yihadistas. En octubre de ese año, una paloma "ingresó a India por vía aérea cargando un mensaje secreto en "urdu", la lengua oficial de Pakistán, con un mensaje para el primer ministro hindú Narendra Modi. El mensaje decía: "Modi, ya no somos los de 1971. Ahora todos y cada uno de nuestros niños está listo para pelear contra India". Recuerden que Pakistán es un estado musulmán y que el Estado hindú no reconoce religión oficial alguna.

No era la primera paloma ni el primer animal utilizado en esta guerra secreta por los poderes reales que se disputan el mundo mientras las democracias occidentales y sus cegueras colectivas prefieren el suicidio. Incluso Estados Unidos creó un gato biónico para que se restregara contra los pantalones (o medias) de los objetivos soviéticos y, especialmente equipado por su cuerpo modificado, poder escuchar sus conversaciones. Entonces, claro, se estaba en la Guerra Fría. Pero los espías, animales o humanos, no han desaparecido.

Ahora lo estamos comprobando en esta España cegada por un autócrata sin escrúpulos. En Cataluña, donde las palomas ciegas españolas son legión, el espionaje ruso parece haber trenzado de la mano del infame Puigdemont, pájaro más grande y peligroso que una paloma, una trama de blanqueo de dinero en criptomonedas, de ayuda militar efectiva y de apoyo a la independencia a un Estado catalán dentro de la Unión Europea. Puede ser alta traición, no sólo a España sino a la propia Unión Europea.

Precisamente, es la razón por la que Puigdemont reventó la aprobación del texto de la ley de Amnistía esta pasada semana. Quiere asegurar que ni él ni sus socios y amigos serán acusados por juzgado alguno de alta traición o de terrorismo, ni malo ni bueno. Pero, claro, ya ni el halcón Conde-Pumpido puede garantizar que retorcer aún más el cuello de la Constitución pueda ser posible sin matarla del todo. No es que un huracán de cabreadas palomas españolas se lo impida, porque sufren de ceguera, sino que Europa podría no tragar con que los invasores de Ucrania quieran romper la Unión por el eslabón débil, España.

Así que pasen cinco años, tituló nuestro poeta granadino, en 1931, una obra de teatro, pero los cinco años pasaron y nuestras palomas ciegas se mataron enceguecidas entre sí, desorientadas por los tigres, los leopardos y los halcones. Otra vez han vuelto a pasar cinco años desde 2018 y millones de palomas de España están volviendo a enceguecerse. Y como decía el viejo de la obra, "yo he luchado toda mi vida por encender una luz en los sitios más oscuros. Y cuando la gente ha ido a retorcer el cuello de la paloma, yo he sujetado la mano y la he ayudado a volar".

¿Pueden convocarse elecciones anticipadas en España para impedir que la trama rusa, y quién sabe qué otras, acaben con toda una nación histórica de Europa? Pueden convocarse a partir de finales de mayo. ¿Se hará? No. A los tigres, los leopardos y los halcones del mundo les gusta el sabor de las palomas de España y nuestros millones de palomas están ciegas.

Claro que me creo lo de las palomas espías de China y Pakistán.