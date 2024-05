El pequeño Nicolás, la precuela de un muñeco roto

El pasado 22 de mayo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo absolvía al pequeño Nicolás de los delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho por el caso del viaje a Ribadeo.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias se presentó el 13 de agosto de 2014 en el restaurante San Miguel, situado en el muelle deportivo de Ribadeo. Ocho escoltas, en cuatro coches, con el rotativo policial V-1 centelleando a todo meter. Tenía 19 años e iba a comer con Jorge Cosmen, el presidente de ALSA. Se hizo pasar por enlace entre la Casa Real y la vicepresidencia del Gobierno. El señor Cosmen había aceptado el encuentro "por no quedar mal con un amigo que se lo presentó hacía unos días". De lo más normal.

Ahí comenzaron sus desdichas. Siguiendo la metodología infalible de la Crónica Rosa —espacio del corazón que pueden escuchar en esRadio—, voy a hacerles a ustedes un breve cronograma de lo sucedido desde ese día en Ribadeo, hasta el momento en que todo se convierte en el no va más del esperpento patrio.

El 25 de septiembre de 2014, M.ª González Pico, jefa de Gabinete de la vicepresidenta Sáez de Santamaria, y Álvaro Nadal, director de la Oficina económica del presidente del Gobierno, envían sendas cartas a la Secretaría General de Presidencia alertando de que "durante el pasado mes de agosto", una persona (Nicolás) se ha hecho pasar por miembro del Gabinete de la vicepresidenta. No se menciona a ningún servicio de inteligencia o cuerpo policial.

El 6 de octubre, M.ª Rosario de Pablos —la secretaria general de Presidencia— comunica por carta lo sucedido al Secretario de Estado de Seguridad. Le pide "que curse las instrucciones necesarias con el fin de que la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adopten las medidas que se estimen oportunas". Francisco Martínez Vázquez lo ordena, pese a que en un primer momento se había mostrado renuente por no darle importancia.

El 8 de octubre, el comisario Marcelino Martín Blas, jefe de la Unidad de Asuntos Internos (AI) del Cuerpo Nacional de Policía, dispone que se establezca un operativo de vigilancia. Previamente, el comisario se ha entrevistado con un miembro del servicio de inteligencia. ¿Por qué es Asuntos Internos quien procede al arresto e interrogatorio? Nicolás aseguró en su momento que por "sus trabajos para el CNI". El ministro del Interior explicó que "precisamente en función de las falsas atribuciones que así mismo se daba y que tenían que ver con altas instituciones del Estado y con la seguridad del Estado". Esto último no se menciona en la carta que Moncloa envía a Interior.

A las 9:45 del 14 de octubre es detenido por funcionarios de AI. Desde la comisaria de Chamberí se le traslada a las dependencias de la Unidad para "ser oído en declaración prevista para las 20:35" del día siguiente.

Empieza el espectáculo. La detención se filtra inmediatamente. El 15 de octubre, a las 14:26, seis horas antes de que Nicolás preste declaración, Información Sensible, una web ya desaparecida propiedad de un policía muy especial: José Villarejo, un comisario en "servicios especiales" desde la época del ministro Corcuera, titula: "Detenido un joven que habría estafado a los Pujol simulando ser un agente del CNI enviado por la vicepresidenta". Es un titular que sorprende porque en ese momento Nicolás todavía no ha mencionado nada sobre el particular. Preguntado, el periodista Carlos Mier responde que "es la información que tengo, es la información que puedo confirmar". Los destinatarios entienden el mensaje.

En la vicepresidencia preocupa esta alusión y reaccionan. José María Olmo de El Confidencial, firma una pieza, que se publica en la madrugada del día 16. Un copia y pega de partes del atestado 21.186/14 del Grupo IX de Asuntos Internos. El periodista descalifica, juzga y condena a Francisco Nicolás. "La Policía Nacional detuvo al impostor más buscado de España. Chantajista; precoz carrera delictiva; joven estafador; experto impostor". Olmo no se molestó en contrastar la información y solo le faltó fijar los años de condena. El periodismo de investigación además de sagaz, se anticipa a los acontecimientos. La declaración de Nicolás terminó a las 5:35 del 16 de octubre y la información de Olmo se publica a las 5:00, motivo por el que desconoce que ha mencionado a los Pujol. Su fuente es distinta a la de Mier.

En marzo de 2015 la Asociación de la Prensa de Madrid le premió como el mejor periodista del año por su exclusiva. La APM reconoció que, "gracias a sus informaciones, se descubrió hasta dónde puede llegar la perversión del sistema político y económico". Se les olvidó añadir "y periodístico".

A partir de ese momento, Francisco Nicolás fue el hazmerreír de todo el país. Soportó una insólita campaña de destrucción personal. "Y después de hacer las oportunas averiguaciones y contrastar todos los datos, (la vicepresidenta Sáez de Santamaria) tomó una decisión: sacar a la luz todo lo relativo al que después se llamaría pequeño Nicolás". (Soraya contra el pequeño Nicolás. Federico Quevedo. El Confidencial 26/11/2014). El arrebato de soberbia y los asesores pelotas ayudaron, con su incompetencia, a que el caso Nicolas desembocase en el caso Villarejo. Comienza una adaptación de La Corte de los Milagros.

Condenado por los medios, un adolescente fantasmón, liante e inteligente a partes iguales, se encontró en medio del fuego cruzado de una guerra fratricida entre policías. Entre la inquina de un comisario especial y el servicio de inteligencia. Le manipularon periodistas enfrentados a muerte y con egos superlativos.

El pasado 15 de febrero se estrenó en Netflix una serie sobre sus correrías. Un Nicolás triunfante que no pierde su sonrisa de pícaro, nos deja con la duda de si ha procesado el lío en el que se metió y del que todavía no ha terminado de salir diez años después, con un futuro carcelario esperando. Se despide siendo fiel a su personaje: "sí me sigue gustando ese mundo —el de los servicios de inteligencia— y quién te ha dicho a ti que yo todavía no colaboro con nadie". Afortunadamente para él, la T.I.A. (Técnicos de Investigación Aeroterráquea) de Mortadelo y Filemón cerró hace tiempo y Villarejo, después de pasear por Andorra, se ha hecho tertuliano de RAC1.