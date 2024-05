Cuando la fiscalía depende del marido de Begoña Gómez

Por mucho que el presidente del gobierno quiera seguir no dándose por enterado, la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado este miércoles dar vía libre al magistrado Juan Carlos Peinado para seguir investigando la actuación de su mujer, Begoña Gómez, por un posible delito de tráfico de influencias y corrupción, en un auto que señala que "Gómez podría haber estado amparándose en su condición de esposa del presidente del Gobierno para ofrecer su influencia personal de recomendación en la adjudicación de sustanciosos contratos de adjudicación pública en favor de determinadas empresas que, al tiempo, le prestan soporte, ventaja o beneficio en el desarrollo exponencial de su carrera profesional".

Concretamente, el auto señala como "la Consultoría denominada Innova Next S.L.U., del Grupo que dirige el empresario Carlos Barrabés, en agosto de 2.021, obtuvo dos lotes de contratos de la Empresa Pública Red.es, por valor de 5.800.000€, ganando a ofertas económicas más atractivas. Al parecer, la denunciada Begoña Gómez Fernández recomendó su contratación por carta. El citado empresario en junio de 2.021 —continúa el auto— obtuvo otro lote de contratos, para su U.T.E. formada por Innova Next S.L.U. y la Escuela de Negocios The Valley, de la citada Empresa Pública ‘Red.es’, ganando a cuatro ofertas más económicas lograron 4.400.000 € de fondos europeos con la misma recomendación de Begoña Gómez".

Así las cosas, la decisión de la Audiencia Nacional, tanto como los requerimientos que ya ha hecho la Fiscalía Europea en este asunto, no implica sólo un aval al Juez Juan Carlos Peinado sino que constituye un auténtico varapalo a la servil Fiscalía del Gobierno, que apenas tardó 24 horas en recurrir la investigación iniciada hace un mes por Peinado, recurso de apelación en el que pedía a la Audiencia el archivo de la causa alegando cosas tan peregrinas como que Begoña Gómez "no utilizaba su condición de esposa del presidente del gobierno" en sus cartas de recomendación.

Ahora bien, tal y como apunta la Audiencia, la condición de esposa del presidente del gobierno de Begoña Gómez es "pública y notoria" y "la pretensión del Ministerio Fiscal de impedir toda investigación amparándose en una taxativa interpretación típica, ab initio, en este delicado campo es inusual y podría llevar a crear lagunas de impunidad en toda actividad delictiva".

No es este, sin embargo, el único varapalo judicial que ha recibido este miércoles el Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y es que el Tribunal Supremo ha rechazado de plano por extemporánea su recusación contra cuatro de los cinco magistrados que deben resolver el recurso de casación presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su escandaloso nombramiento como máximo responsable de la Fiscalía.

Así las cosas, ya podrá jactarse el presidente del Gobierno al señalar "de quien depende la fiscalía", tanto como repetir compulsivamente, tal y como ha hecho este miércoles en el Congreso, que la condición de investigada de su esposa es solo obra de la "máquina del fango". Pero hasta la fecha el único "fango" que ha quedado acreditado como tal es el que su partido y sus medios de comunicaciones afines lanzaron durante quince años contra Francisco Camps, absuelto en todas y cada una de las causas del llamado "caso Gurtel".

Pero está visto que Sánchez sólo ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en los propios… ni en los de su esposa.