La Wikipedia, los ERE y otros casos

En 2008, nada más llegar a la presidencia del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se insistió en que la famosa enciclopedia on line recibiera el Premio Príncipe de Asturias a la Comunicación. ¿Cómo podía tenerse algo en contra de su nominación y, en su caso, de su elección como joya cultural al servicio de la verdad? Pues sencillamente que no siempre sirve a la verdad sino a intereses partidistas fácilmente reconocibles.

La última manipulación conocida ha sido el tratamiento que ha dado al caso ERE. En la entrada sobre el juzgado y condenado escándalo político y económico, se decía hasta hace unos días textualmente: "La causa saltó a la actualidad mediática cuando el diario español ABC destacó en portada afirmando que entre 2000 y 2009 la cantidad desviada ascendía a un total de 680 millones de euros. E incluso se afirmó que entre el año 1999 y los ejercicios 2010 y 2011, se estimaba que dicha cantidad pudiera alcanzar los 1.000 millones de euros. Dichas afirmaciones fueron publicadas en portada sin ninguna sentencia que afirme dichas cantidades ni su destino, es decir, fueron inventadas". Como lo leen.

No, no la busquen porque ya no está. El artículo que se titula Caso ERE en Andalucía ha sido modificado completamente y esas expresiones, introducidas por no se sabe quién ni cuándo, eso sí, habrán tenido que ser aprobadas por la Asociación Wikipedia España, con sede en Valladolid cuya presidencia recae en Florencia Claes desde 2021. ¿O es que este tipo de prácticas nada rigurosas es consecuencia del descontrol?

A veces me da coraje tener que repetir que mucho de lo que ocurre en la España de hoy, con la mentira por bandera, ya ocurrió en Andalucía en los tiempos oscuros de la tela de araña socialista que duró, no se olvide, 36 años y muchos de cuyos hilos no han sido destejidos por el gobierno de Juan Manuel Moreno por su reconocido afán de "centralidad" moderada.

Verán. Ya en el año 2009, el PP de Andalucía presentó una denuncia en un juzgado de Sevilla, tras confirmar que el artículo de Wikipedia sobre su presidente, Javier Arenas, había sufrido unas modificaciones que se realizaron desde ordenadores de la Junta de Andalucía. En la biografía de Javier Arenas que se recogía en Wikipedia se habían incluido datos falsos y una gran cantidad de "insultos y frases soeces" hacia su persona y su familia.

Se confirmó que fueron ordenadores pertenecientes a la empresa pública Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, perteneciente a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, donde se habían elaborado y remitido las calumnias hacia el jefe de la oposición en el Parlamento andaluz. Había ocurrido en la delegación de Jaén, la provincia más socialista tras Sevilla y en la que mandaba mucho la mano derecha de Gaspar Zarrías, motejado como el "Tigelino de Cazalilla".

A pesar de la denuncia, no todas las inexactitudes y ataques fueron eliminadas por Wikipedia. En el artículo se decía que Arenas tardó 12 años en aprobar la carrera de Derecho, que fue "destituido del cargo de ministro por Aznar" y que fue "relegado", nada menos que a ¡secretario general del PP! También se aludía a su oportunismo ideológico ya que no formaba parte de corriente alguna (siempre fue democristiano).

A pesar de que el juez llegó a imputar a varias personas cuya identidad nunca se supo, no todas ellas eran residentes en Jaén, porque en septiembre de 2010, imputó a otras personas residentes en Albacete y en un pueblo de Levante. Finalmente, el juez de Instrucción del juzgado número 7 de Sevilla propuso el archivo de la denuncia.

El estudio especial que se ha realizado sobre el sesgo ideológico de la Wikipedia ha sido el dirigido por el experto David Rozado para la Fundación Disenso, ligada a Vox. En sus conclusiones puede leerse: "Es necesario enfatizar que el sesgo ideológico que hemos documentado se manifiesta primordialmente en favoritismo hacia el PSOE, sus líderes políticos y la izquierda ideológica convencional y no se extiende a manifestaciones más extremistas de la izquierda, como el partido político Podemos, sus líderes políticos o ideologías de extrema izquierda como el comunismo."

Dada la popularidad y el uso de Wikipedia, sobre todo entre los más jóvenes, no estaría de más que la asociación que la dirige en España pusiera mayor celo en preservar su objetividad precisando autores, de pago o no, fuentes y aportando todas las perspectivas relevantes para los hechos considerados. Zoe Valdés ya puso de relieve entre nosotros y de forma contundente cómo su biografía fue maltratada por Wikipedia.

Como decía el manifiesto firmado por Cayetana Álvarez de Toledo, Juan Carlos Girauta, Álvaro Vargas Llosa, Daniel Lacalle, Félix de Azua y otros en 2022 contra el sesgo ideológico de Wikipedia en España, es preciso que en ella se adopten "las medidas necesarias para evitar informaciones sesgadas, parciales, o erróneas, impidiendo que sus páginas sean vandalizadas por editores que, actuando como activistas políticos, persiguen predisponer a los lectores de la enciclopedia digital contra personajes de la esfera pública española e internacional". La libertad de 40 millones de usuarios diarios en este país se lo merece.