Pedro es gafe y el asteroide puede caer en Parla

La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA ha alertado de que un asteroide cercano a la Tierra, designado 2024YR4, tiene más de un 1% de posibilidades de impactarnos. También advirtió que eso significa que hay alrededor de un 99% de posibilidades de que no impacte. Se agradece. Por si acaso, la ONU ha activado por primera vez el Protocolo de Seguridad Planetaria y pese a que el porcentaje ha subido del 1% al 2,2%, según el último informe —del 7 de febrero— de la Agencia Espacial Europea, no hay porque preocuparse, Trump ya ha tomado cartas en el asunto.

El presidente es un hombre de acción y acaba de firmar una nueva orden ejecutiva para que a la voz de ¡ya! se personen en la White House Bruce Willis y su equipo de rudos y sudorosos perforadores. Cuando Trump solo era Donald coincidió con el actor en el estreno de la película Armageddon. Se comenta que le dijo: "Bruce, algún día yo también salvaré al mundo". Después se fue de jarana a la Semana de la Moda de Nueva York y conoció a Melania. Era el año 1998.

El impacto está previsto que no suceda el 22 de diciembre de 2032. Pero ande usted con ojo porque le puede tocar un pellizco en la Lotería de Navidad y caerle la pedrea mientras descorcha el cava. A nosotros hay algo que nos causa gran desazón y con razón: ¿Seguirá Pedro Sánchez en La Moncloa para entonces? No lo descarten y, como es gafe, seguro que el meteorito aterriza en Parla.

Va camino de ello. El tiempo pasa en un plis plas y cuando te quieres dar cuenta pones el discurso navideño del Rey y sale Sánchez felicitándote el año como presidente de la Confederación de Republica Ibéricas. A la princesa Leonor le han puesto un resort en The Gaza´s Riviera y el director de Vozpopuli termina su tratado sobre anatomía de un cambio de régimen desde el exilio londinense, como Blanco White.

En previsión de que suceda lo peor, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le advierte de rondón a Cándido Conde-Pumpido que se ande con ojo. Como siga enmendándoles la plana le van a "tipificar la conducta como prevaricación, aun cuando de resolución dictada por magistrados del Tribunal Constitucional se tratase", según ha informado Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital.

Así están las cosas, cuando ese flautista de Hamelín que responde por Iván Redondo predice que tenemos Sánchez para rato. Lo ha estudiado y en un año superará en permanencia a Zapatero —el 2 de febrero de 2026—, y a los pocos meses, el 26 de junio, a Aznar. Para entonces tendrá a tiro el récord de Felipe González. Redondo aconseja al que fuera su jefe que se deje de minucias. Que lo importante es perpetuarse en el poder y rearmar la mayoría de la investidura.

Recomienda que dé "el paso definitivo hacia las mejoras institucionales en lo territorial e identitario, que es el hilo que une la mayoría transversal y plurinacional". Resuelto esto, queda pendiente buscarle recambio a Yolanda Díaz. ¿Le ofrecerán irse de embajadora a Chile como hizo ella con Irene Montero? Continúa el flautista Iván preguntándose por qué hay que situar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en "el centro de gravedad de la legislatura" y convertir el trámite parlamentario en un nuevo viacrucis. La economía va bien, así que su aprobación "no es una condición sine qua non, por mucho que la Constitución obligue". Seguro que Sánchez comparte el análisis. Porque esto de que las leyes y los jueces te compelan, cuando tu intención es buena, es una gaita.

En los USA está pasando como en España pero al revés o según se mire. Oyes y lees a los que saben y sales peor que al principio. Sucede que aquí los jueces son buenos porque frenan al autócrata de Sánchez y allí son lo peor, de lo peor, porque le dicen stop al autócrata de Trump 2.0 que "ha decidido ignorar por completo la ley". Lo último, el despido de 17 inspectores generales nombrados por el Congreso para fiscalizar al Ejecutivo. Esperemos que Sánchez no haga un ajuste de plantilla entre los Interventores y Auditores del Estado. Lo de Trump es porque quiere deshacer al lawfare de la izquierda que está agazapada en el "Estado Profundo". Aquí Sánchez quiere desmontar el lawfare de la derecha, que es un "Estado dentro del Estado". Manipulan odio y miedo a conveniencia entre aplausos de la claque.

¿Imaginan ustedes a un pelotón de ingenieros informáticos, a las órdenes de Bolaños, entrando en las dependencias de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, sin identificarse y tomando el control de las instalaciones? Escribe el historiador Timothy Snyder en Of course it’s a coup que "un par de docenas de jóvenes van de oficina en oficina, vestidos de civil y armados únicamente con unidades flash… se hacen con el control de los sistemas informáticos básicos del gobierno federal". Han obtenido acceso a servidores de departamentos que van desde la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. hasta el Tesoro. Son las ciber-Sturmabteilung y las envía Elon Musk, flamante director del Departamento de Eficiencia Gubernamental, para el que los controles democráticos son incordios y frenos a la eficacia. Después, un titular justifica la acción: "Musk denuncia pagos fraudulentos por valor de 50.000 millones anuales en el Departamento del Tesoro" y X lo propaga. Algunos alertan del asalto de los tecnoligarcas al poder. Otros lo celebran, no se sabe si por convicción o por estar a la última moda.

Y para que no decaiga el espectáculo, ahora van a transformar la Franja de Gaza en una nueva Suiza de Oriente Medio. Tienen cerca al Líbano, un modelo de éxito. El 15 de febrero de 2024, en conversación con el profesor Tarek Masoud en la Universidad de Harvard, Jared Kushner, el yernísimo de Trump (un repelente niño Vicente multimillonario) sugirió trasladar a los palestinos al desierto de Néguev mientras se urbanizaba la zona. "Las propiedades en la primera línea marítima de Gaza podrían ser muy valiosas". Se trata de desplazar a dos millones de personas "que no quieren ir a lugares donde no las quieren recibir". Después les harán una lobotomía. Fácil.

El suegro le ha comprado el bisnes a Kushner y andan los trumptologos buscando explicación a la ocurrencia. Que si geoestrategia, gran negociador... ¿Han pensado ustedes que quizá sea el fruto de un plan diabólico? Que Putin o Xi Jinping le han puesto "droja en el Cola Cao" a Donald.