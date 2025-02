Un nuevo sheriff

EE.UU. no deserta de su destino, la libertad. Otra cosa es que su actuación, su renovada y sutil Inteligencia, desborde la mente de los periodistas europeos casi siempre al servicio de la degradadas castas políticas de una UE, tan corruptas y desnortadas que patinan por todas partes. Los ciudadanos europeos votan a la derecha, pero gobierna la extrema izquierda. He ahí la tragedia de Europa. Por eso, ha llegado Trump y les ha hecho un par de anuncios, o mejor, les ha recordado lo que viene diciendo desde hace tres años y se han puestos histéricos. Las "élites" políticas europeas, todas al servicio del Partido Demócrata de EE.UU, están fuera de sí ante la simple reiteración de que EE.UU. sólo pagará lo que le corresponde en la defensa de las libertades mundiales.

La casta política europea han puesto el grito en el cielo antes las verdades del barquero de Vance. ¡Pobres europeos! Si la tropa de los González Pons y la Von der Leyen es todo el futuro de la UE, estamos apañados. Macron, un don nadie de Francia, pues que no deja gobernar a la fuerza política mayoritaria (sic) de su país, ya ha salido pidiendo una reunión de urgencia de los países de Europa. ¡Pobre iluso! Sólo quiere salvarse él… ¿Qué persona seria puede concederle a esa casta política un poco de confianza? Nadie con dos dedos de frente cree en ellos. Están ahí para enriquecerse. Son basura política difícilmente reciclable. Son los que han mantenido a Putin en el poder durante años. Y ahora se quejan de qué Trump negocie con este sujeto para acabar con la terrible guerra de Ucrania. ¿Qué esperaban que Trump entrase con el séptimo de caballería en el territorio que ellos le han cedido a Rusia? ¡Imbéciles!

Y lo peor no es esa gentuza de la UE sino los creadores, o eso creen ellos, de opinión pública que arremeten sin ton ni son contra Trump, siguiendo el manual barato del Partido Demócrata de los EE.UU.; en efecto, los periodistas y los analistas políticos que ante el aviso, o mejor dicho, frente a la reiteración de Trump para detener la guerra, han saltado como malos histriones del viejo periodismo europeo acusando de todos los males del mundo al propio Trump. ¡Pobrecillos! Unos, sí, lo hacen a grito pelado y otros con formas jesuíticas, pero pocos se privan de insultar a Trump. El antiamericanismo los iguala a todos en estulticia. Esa gente no se cansa de acusar de todos los males del mundo a Trump, incluso saben a la perfección todo lo que han hablando durante 90 minutos Putin y Trump. Saben mejor que Trump lo que la Administración americana ha diseñado. Por favor, tengan un poco de sindéresis, acérquense a lo real con un poco más de tacto y prudencia. No den brochazos gordos sobre el rol desempeñado por EE.UU. a lo largo de la historia del siglo XX. Convendría recordar que la política internacional de EE.UU., como la de España cuando fue un país poderoso, tuvo por principal objetivo defender el orden internacional para defender sus propias fronteras, su soberanía. Y es exactamente lo que está haciendo ahora Trump con especial diligencia. También lo hizo la Administración de Roosevelt con la Unión Soviética, aunque estoy convencido de que el actual presidente de los EE.UU. jamás ayudará a Putin (en verdad lo está cercando) como hizo en 1941 el citado Roosevelt. Sí, sí, recuerden la carta que en noviembre de 1941 escribió Stalin a Roosevelt: "Su decisión, señor Presidente, de conceder a la Unión Soviética un crédito sin intereses para garantizar los suministros del equipamiento militar y las materias primas ha sido recibido por el Gobierno soviético con un cordial agradecimiento, como una ayuda vital a la Unión Soviética en su enorme y dura lucha contra el enemigo común -el hitlerismo sanguinario".

Quizá a esos "creadores" de opinión pública-política les vendría bien un poquito de "historia" reciente, un breve repasito, para entender qué está pasando en el mundo. No acusen a Trump, por favor, de entregar Ucrania a Putin. Callen y atienda. Paciencia. Crimea es de Rusia desde el año 2014. Entonces nada dijo y, sobre todo, nada hizo la UE para oponerse a la invasión de Putin. No culpen de esa barbarie a Trump. La UE calló muerta de miedo y siguió comprando hidrocarburos a Putin. También la UE se escondió cuando Rusia invadió y se anexionó territorios de Georgia en 2008. Los silencios cómplices de la UE con Rusia compite en indecencia con la actitud hostil de Francia, la de Macron, y de Alemania, de la luterana Merkel principal aliada de Putin, oponiéndose en otro tiempo a la solicitud de entrada en la OTAN que hicieron Ucrania y Georgia. No culpen, pues, ahora a Trump de lo que ustedes decidieron entonces.

Sí, ha llegado un nuevo Sheriff, un hombre honrado y virtuoso sólo a poner orden, pero los politicastros europeos y sus lacayos del viejo periodismo piden el Séptimo de Caballería para que arrase lo que ellos han mantenido durante décadas. ¡Ya está bien de wokismo!