Van a permitirme que en este caso fusione mis dos secciones en este periódico y hable del Atlético de Madrid y de cómics. La casualidad quiso que el club rojiblanco usase en la previa del derbi ante el Real Madrid el cartel de promoción de la nueva serie de Disney que versiona uno de los mejores cómics de la historia, Daredevil Born Again. En dicho cartel salían Julián Álvarez y Griezmann haciendo de Kingpin y de Matt Murdock, respectivamente, y la verdad es que la promo para un comiquero como yo fue más que acertada. Eso sí, faltó rematar la faena en el derbi y emular verdaderamente al diablo.

Para aquellas personas que no lo sepan, Daredevil es un abogado ciego de la Cocina del Infierno de Nueva York al que se suele apodar como "el hombre sin miedo". Esa capacidad de obviar el miedo para hacer frente a sus enemigos es parte del lore del personaje de Marvel y me parece que el Atlético de Madrid aún tiene que demostrar en algunas ocasiones que puede ser como este demonio vengador. En el derbi tuvo cerca el premio y lo dejó escapar por sentir aún ese vértigo en la boca del estómago.

Con esto no quiero decir que el Atlético le tenga miedo al Real Madrid. Miedo es no competirle al conjunto de Ancelotti y si hay un equipo que les haga sudar sangre, les gane o les deje con la miel en los labios, ese es el Atlético de Madrid. El año pasado, por ejemplo, fue el único equipo de toda Europa que consiguió ganarles. Dos veces, por cierto. El problema es que sigo viendo al Atlético dudando a la hora de ‘aniquilar’ a su vecino. Lo tiene en sus manos y lo deja escapar. Domina el partido y lo deja sin rematar. Aún no es, por tanto, el equipo sin miedo que debería ser.

¿Cuándo te lo vas a creer Atlético? Creértelo de verdad. Hacer sangre, como se suele decir coloquialmente y, ojo, metafóricamente. Lo matizo porque nunca se sabe. Lo mismo Brahim se cree que lo digo de manera literal y me denuncia a gritos por incitación a la violencia. Todo puede ser, visto lo visto, pero volviendo al tema repito la pregunta: ¿Cuándo te lo vas a creer Atlético? Porque el otro día en el Bernabéu no te lo creíste del todo. Dominaste gran parte del encuentro, te sobrepusiste a un 1-0 en el Bernabéu a los tres minutos con el golazo descomunal de Julián y luego, cuando rozabas un buen derechazo al mentón, te pusiste a dar saltos alrededor de tu rival sin darle ningún golpe. ¿Por qué? ¿Por qué no te lo terminas de creer?

Esto no quiere decir que haya que faltarle el respeto al Real Madrid u olvidar el potencial del equipo blanco, pero este Atlético de Madrid de Simeone ha sido capaz de ganarle partidos y títulos a equipos mucho mejores que el actual. Cristiano Ronaldo, Benzema, Ramos, Kroos, Casemiro, Pepe, Marcelo, Bale, Carvajal... Se ha visto al Atlético ganarle partidos a las mejores plantillas de la historia del Real Madrid y ahora es el momento de ser el equipo sin miedo para terminar de dar el salto de calidad que el Atlético necesita para tocar la gloria. Ha llegado el momento y tienes que aprovecharlo.

Te lo tienes que creer Atlético. Lo repetiré una y otra vez. Las veces que sean necesarias. Nunca dejes de creer y además créelo de verdad, Atlético. Simeone el primero y la plantilla después. Piensa que el que tiene que dar miedo en el Metropolitano es tu equipo, Cholo. Y sé que cuentas con ello en la vuelta con el plan del partido de ida, sin embargo, si el partido se pone de cara, ahí llega el momento de, sin volverse locos, ir a por la cabeza deportiva de tu rival. Nada de "sobrevivir" a partidos de ida, por ejemplo. En el Bernabéu se pudo machacar con 1-1 y se optó por sobrevivir. En la vuelta, no te lo puedes permitir. Si ves sangre, muerde. Solo así se pasa de aspirante a vencedor y solo así se pasa de hacer una promo con Daredevil a convertirte de verdad en un demonio para tus enemigos.

Confío en el Atlético de Madrid y no solo en la Champions ante el Real Madrid. Aún queda mucha temporada, muchos títulos están en juego y sinceramente veo muy bien a la plantilla. Estoy muy tranquilo. Además veo muy relajado a Simeone incluso perdiendo en el Bernabéu o empatando ante el Celta hace dos semanas y esa sonrisa de soslayo del Cholo me indica que hay algo diferente en el equipo. Un cierto olor a, como dijo el propio Diego Pablo, "estar preparados para todo". Pero lo dicho, toca dar miedo. Miedo, de verdad. Julián ya lo da, por ejemplo, y el argentino necesita que el resto también lo dé para terminar de redondear la faena. Por eso lo vuelto a preguntar y lo hago en modo desafío: ¿Cuándo te lo vas a creer Atlético? Ese día cada vez está más cerca y espero ver pronto a ese equipo sin miedo que hace del infierno (Metropolitano) su casa.