El populismo de fentanilo de la 'viseprecidenta Mopongo'

Cinco preguntas a María Jesús Montero –que debieron ser siete: las de Ione Belarra y la popular Mirian Guardiola fueron derivadas a Bolaños, supongo que por piedad con los asistentes– dan para añorar al cíborg Sánchez, que ronda por Vietnam defendiendo el "libre comercio para lograr prosperidad", y para temer realmente un suicidio colectivo, un trasunto parlamentario de la masacre de Jonestown, con la viseprecidenta Mopongo torturando al personal con sus delirios de grandeza, su populismo de fentanilo y su dicción anárquica. Elías Bendodo y Cayetana Álvarez de Toledo maquillaron una sesión de control flácida, viscosa, agria. El hemiciclo fue una piscina de bilis tomada por mediocres.

Sabido es que el Gobierno, mientras negociaba con el PP el decreto antiaranceles, pactó con Junts entregar el 25% de las ayudas a las empresas catalanas, y Cuca Gamarra reclamó, volando raso, muy raso, ay, "criterios objetivos acordes a las necesidades". "Cuando tienen que elegir entre España y sus socios", le reprochó a Montero, "siempre eligen a sus socios". La mordedura de un pez limpiafondos causa mayor daño. Cambiando de tercio al estilo Casado, la secretaria general del PP hurgó en la barbaridad de la visepreci sobre la presunción de inocencia y la reconoció "cesada de facto": "Está en la oposición, y no sólo en Andalucía. Ha quedado para ministra de mítines y vetos". Pssse. La médico sin MIR que pretende desbancar a Juan Manuel Moreno de la Junta de Andalucía ciscándose en las universidades y en los hospitales privados demandó "sentido de Estado".

Jaime de Olano: "Sánchez ha vuelto a usar el dinero de todos para garantizar a los independentistas un nuevo cupo". El diputado por Lugo recurrió a un viejo éxito de Albert Rivera, entrevistado terriblemente cotizado entre youtubers: "Son ustedes una banda peligrosa para la democracia y para el bolsillo de los españoles". Respuesta fácil de Montero: "Le recuerdo que el señor Rivera no está en esta cámara. A lo mejor es que quiere seguir su estela". Exigiéndole un debate de Presupuestos, Elías Bendodo tiró de metáfora futbolística y comparó la división del Ejecutivo con la de un hipotético banquillo del Borussia Dortmund, rival del FC Negreira este miércoles. Su interlocutora, más perdida que Alaba contra el Arsenal: "No me he enterao". El malagueño le pidió centrarse, cumplir la Constitución y dejar "de ofender a médicos, a jueces y, sobre todo, al sentido común". La hembra alfa andalusí, alienada, puesta de vanidad: "¿Por qué están tan preocupados entonces? ¿Por qué prestan tanta atención a mi agenda, si les beneficia?". En ese momento, Moreno brindaba por ella con Palo Cortado.

El voxero Figaredo, que peregrina por la senda fonética de Vidal-Quadras, quedóse sin voz criticando la "sangría fiscal" del Ejecutivo. Montero se lo ventiló invocando a Trump y "a aquellos que están intentando subir los impuestos a los uropeoh". La pregunta de Mirian Guardiola, decía antes, fue trasvasada a Bolaños: "Presunción de inocencia, sí, pero sólo para ustedes quieren: Sánchez, Begoña, Hermanísimo, Errejones, Monederos y su querido fiscal general del Estado". El ministro tridentino, como desganado: "El PP tiene que decidir si está con Vox, la ultraderecha y han iniciado la guerra arancelaria, o si está con el Gobierno, con Europa y con los trabajadores y empresas españolas". "Le noto inquieto", le punzó la diputada por Murcia, "¿tiene alguna cita importante la semana que viene?".

Sucede que el juez Peinado citó hace un mes al ministro tridentino el próximo miércoles, a las diez de la mañana, para testificar sobre la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez. La cosa pica. Y mucho. Cayetana Álvarez de Toledo no desaprovechó la oportunidad de rociar con vinagre la herida, si bien antes le confeccionó un traje a medida a Zapatero, tenebroso conseguidor que urge a "ir al reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña". La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso dijo que el expresidente "debería estar proscrito de la vida pública por traficar con el sufrimiento de los presos políticos venezolanos, por impartir lecciones de democracia mientras una dictadura criminal le financia", auguró el fracaso de la amnistía y de los "elixires plurinacionales" y, a lo que íbamos, le dio a Bolaños donde más le duele: "Van a fracasar, y también, por incompetentes. Usted mismo, señor Bolaños: Sánchez le encarga blindar a su mujer, y el que acaba citado ante el juez es usted". "¿Va a llamar al juez Peinado "prevaricador" a la cara? ¿Sabe que puede acabar imputado, verdad?", concluyó, relamiendo la sangre.

Por lo demás, Belarra censuró "el sesgo patriarcal de la justicia española" y se acordó de "la víctima de la Manada, a la de Dani Alves o a Elisa Mouliaá"; de la(s) presunta(s) víctima(s) de Monedero, ni mú. El portavoz Tellado, en cuanto Bolaños se dio el piro, malició que se marchó "a preparar su declaración de la próxima semana". "¿Comparte usted los ataques a los jueces de la señora Montero?", le preguntó a Margarita Robles, "Es el momento que pida disculpas a los jueces de nuestro país en nombre del Gobierno. Ella no lo ha hecho y usted tiene la oportunidad de hacerlo. Y hacerlo de verdad". La ministra de Defensa: "La vicepresidenta primera del Gobierno ha expresado sus disculpas". La aludida asentía anticipando una tortícolis. Habrá quienes le crean.

