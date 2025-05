El apagón renovable, primera consecuencia del mito del cambio climático

Pregunta de Noa de la Torre en El Mundo:

"¿La transición verde es una obligación, una oportunidad o un problema?"

Respuesta de Andrés Rodríguez-Pose, doctor en Economía por Berkeley, director académico del IESE, miembro de la junta directiva del Cercle de Economía, dirigió el Instituto de Análisis Económico del CSIC y logró el Premio Nacional Rey Juan Carlos de Investigación:

"Tenemos un problema serio con el cambio climático, porque, a diferencia de otros que ha habido en la historia, este tiene un origen claramente antrópico y se está acelerando".

Tres mentiras fundacionales de un señor que no tiene derecho a ser ignorante a sabiendas, indocumentado a propósito y mentiroso por demás: la única diferencia en cuanto al estudio del clima es la que existe entre los cambios climáticos que se conocen científicamente por la investigación de restos geológicos de miles de millones de años y la interpretación de una proyección matemática de un supuesto cambio de clima dentro de un siglo de alrededor de un grado. Una hipótesis, por cierto, desmentida como indiscutible por el propio director general de medio ambiente de la Administración Obama, principal autoridad académica –autor de los libros de texto que se estudian en la Universidad norteamericana cuando se puso en marcha la Agenda 2030, y la ruina económica que sembró en Occidente.

(Sobre las mentiras del apocalipsis climático, ver la serie de siete artículos que publiqué en Libertad Digital, con los textos científicos más indiscutibles)

Miente también este señor (del Cercle de Economía, que culpa a Madrid de la ruina de Cataluña) cuando asegura que este cambio es "claramente antrópico". La claridad es la misma que asistía a Al Gore en Una verdad incómoda, evangelio verde tan incómodo para la verdad que todas sus predicciones se han demostrado absolutamente falsas. Como, por otra parte, todas las predicciones apocalípticas y malthusianas desde el informe del Club de Roma en los años 60 del siglo pasado. ¿Dónde, quién y cómo ha demostrado que es el hombre el que produce ese supuesto cambio? Todas las cumbres del Clima, derrochando millones, no han conseguido otra cosa que censurar a los científicos que se niegan a aceptar por la fuerza esa patraña. Es tan indudable que el 90% de los países y sus poblaciones que asistieron, se negaron a seguir el camino de Europa Occidental, el del empobrecimiento saludable y otras comunistajerías.

Y puesto que este sabio del Cercle dice que el cambio antrópico se ha acelerado, ¿puede darnos cifras concluyentes al respecto? Imagino que las tendrá minuciosamente aquilatadas, contrastadas y publicadas. ¿O se las guarda para sí mismo o para el Cercle, o para la Junta Directiva del Barça?

La verdad es que no hay ninguna medición científica que acredite la cuantía del cambio de temperaturas, que no de clima, y su relación directa con la acción del hombre. La emisión de CO2 es tan engañosa y opinable como el famoso agujero de la capa de ozono, que anunciaba el irreversible abrasamiento de la superficie terrestre y cuantas especies la habitan. ¿Qué fue del agujero? ¿Quién o qué lo llenó, si no han dejado de producirse los temibles gases que lo desgarraban?

Como todas las modas climáticas, del frío al calor pasando por temblores y seísmos, cuando una noticia no casa con el apocalipsis del momento, desaparece de los medios y es como si nunca hubiera existido. La catedral de Colonia, por ejemplo, ha sido sucesivamente portada de semanarios políticos para anunciar la sequía definitiva y las inundaciones postreras, y ahora sólo sirve para que los profesionales del clima, léase subvenciones, se cuelguen con pancartas contra la crueldad extrema de los humanos con el planeta y sus especies. Todas intocables, salvo la humana, que es la única que sobra. Lástima que, suprema incongruencia, los verdes que así piensan no se suiciden en masa, para ahorrarle al planeta unos cuantos verdugos de su equilibrio, que ellos mismos establecen según temporadas.

Lo único que sabemos del apagón es que sobraron renovables

Del apagón que dejó esta semana a toda la Península a oscuras sólo sabemos que se debió a una abundancia excesiva de la oferta de energías renovables –concretamente, de la solar– que no pudo ajustarse a la demanda existente, que debe regular y regula a diario la Red Eléctrica Española, pero que no pudo controlar en ese caso y provocó el colapso del sistema. El 70% de la energía en el momento de la crisis era solar. Poco le parece a Sánchez, el típico lerdo progre que cree que las renovables son energía progresista. De momento, piensa llegar al 82%, si no más, así que, vista la experiencia, podemos prepararnos para más apagones de mayor cuantía y aún peores. Imaginemos que éste del lunes se hubiera producido una semana antes, en medio de las feroces tormentas, lluvias y desbordamientos que padecimos. Las imágenes de decenas de miles de personas por las calles, los andenes de carreteras o junto a las vías de los trenes parados en mitad de la nada, y no de día sino de noche, habrían abierto los noticiarios de televisión de todo el mundo, con el cortejo de heridos y muertos que, con seguridad, se habrían producido en esas condiciones. E imaginemos el efecto que esas imágenes habrían tenido en el turismo, nuestra primera fuente de ingresos. ¿Y creen que eso habría alterado el plan de Sánchez de producir energías renovables y acogotar el sector de las nucleares? En absoluto. Basta ver lo que hizo durante el covid para comprobar que cualquier catástrofe puede servirle para mantener o acrecentar su proyecto de poder personal. Para el PSOE y sus aliados, cuanto peor, mejor.

Y todo viene del mito progre del cambio climático, que la oposición política y el coro mediático se han embaulado sin vacilar. Mientras no se impliquen los creadores de opinión y cambie la publicidad tonti-sostenible de tantas instituciones públicas y empresas privadas, no se podrá frenar, que es lo urgente, y revertir en parte, que es lo conveniente, esas hijas mostrencas de la idiocia izquierdista que, en forma de molinos, afean nuestros alcores, y, en forma de placas, entierran a las vides y jubilan a quienes los cultivan. Es de temer que, como la corrupción arbitral, su futuro sea este presente y la esperanza de cambio quede a merced de otro apagón.