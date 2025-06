Las verdades que nos dijo Sánchez

A cada nuevo escándalo, y van unos cuantos, los periodistas seguimos cometiendo el error de lanzar hipótesis sobre el presidente como si cupiera esperar de él una reacción normal. Aunque a estas horas parezca increíble, hubo cábalas en la redacción sobre la fecha de un hipotético adelanto electoral ante un informe que por lo abultado y por lo grosero de las grabaciones parecía llamado a poner en especiales apuros a un Sánchez que acumula la imputación de su mujer, de su hermano, de otro secretario general y el reciente show Leire. El presidente "profundamente enamorado" que desconcertó a un partido y un país entero cuando los escándalos comenzaban a aflorar decidió seguir la misma estrategia, aunque esta vez sin carta: él en realidad también es víctima, y además mucho más víctima que el resto (se ocupó de recordar que él conocía a Cerdán desde 2014 para hacer ver la importancia de la supuesta traición). Su petición de "perdón", repetida una y otra vez en cada hueco del discurso, parecía querer llevar a quien le escuchara a responder 'tranquilo, ya está, suficiente llevas, no podías saberlo'.

El enfado ciudadano y los amagos de indignación entre los suyos, parecía decir Sánchez, son más que compartidos. Es más: él sería el principal perjudicado. En este relato delirante, su promesa de una auditoría en el PSOE(diciendo a la vez que no hay nada que revisar, según el Tribunal de Cuentas) y cambios en la dirección (imprescindibles tras la marcha de Cerdán) parecían pura magnanimidad del presidente: gestos, concesiones de quien se presenta como el más traicionado por las revelaciones.

A falta de ver quién le compra este incomprable discurso, sí hay que prestar atención a algunos mensajes lanzados por el hipersobreactuado Sánchez. El presidente, incómodo de escuchar por lo excesivo del tono y la forma (la mirada, la amenaza de las lágrimas, la constante apelación al sentimiento, el luto casi en la corbata) tuvo algún fogonazo de sinceridad en dos o tres instantes.

Uno de esos momentos fue la mención a que se había enterado del contenido del informe de la UCO esa misma mañana: el dolido presidente dejó entrever su enfado por no poseer esos datos que se vio leer ávidamente a Santos Cerdán desde su escaño y cuyo contenido había comenzado a filtrarse un día antes. A Sánchez no le gusta que le sorprendan.

Los otros momentos tuvieron que ver con su mención al futuro: si bien el presidente ya lo ha dicho en más ocasiones también hubo destellos del presidente real en esa mención expresa y especialmente tajante a una legislatura que durará "hasta 2027" tras unas horas en que algunos supuestos afines estaban hablando de fin de ciclo y los socialistas críticos habituales pedían elecciones. Ni todo lo anterior, que tumbaría a cualquier gobierno, ni esto, ni lo que venga lo hará marchar, dio a entender. También hubo un aviso sincero en la mención, continuada, de su mandato como un "proyecto político" que le trasciende: posible mensaje a los socios que lo hacen posible, a la oposición contra la que está diseñado, a los ciudadanos a los que parece apelar para estar junto a él ante quien ose rebatirle. No me iré: esto no basta, nos dijo el presidente.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.