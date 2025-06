Si la cloaca te amenaza: leña y leña

Pensaba titular esta columna con "leña, leña y leña" pero un buen amigo me dijo que quedaba un poco excesivo. Así que lo dejo en dos "leñas". Ni una menos. Verán ustedes si tengo motivos. Les copio un mensaje que recibí el pasado martes a las 22:17. Me lo envió Javier Pérez Dolset que, junto a la sociata Leire Díez y la periodista Patricia López, dirigían el desarticulado Comando Ferraz.

"Si no quieres arreglarlo por las buenas pues tú verás".

¿Es una amenaza?, le pregunto

"Que va", responde.

No sé, a mí me suena un poco amenazante. Y, tratándose de un individuo que forma parte del Comando Ferraz, ese que buscaba información para "matar" a un teniente coronel benemérito, pues uno toma nota. Estamos hablando de chantajistas y extorsionadores (presuntos, por supuesto).

Les pongo en antecedentes. En Libertad Digital se ha publicado en los últimos días abundante información acerca de un drive en el que se almacena la documentación que los miembros del comando habían ido acumulando sobre sus objetivos: jueces, fiscales, guardias civiles y algunos medios de comunicación. Un poco como lo que hacía ETA y por ahora solo muerte civil. La existencia de ese zulo y la información nos la proporcionó una de las personas con acceso al drive. Todavía no sé por qué lo hizo. Quizá para enredar o porque se sintió marginada. Entre la documentación de que disponemos se encuentra un documento elaborado (según consta en los metadatos del dispositivo de almacenamiento) por el miembro del comando con el alias LDIEZCASTRO y lleva por título Planning septiembre. En él aparece una referencia a una reunión mantenida por Javier Pérez Dolset con Julio Ariza (el propietario de El Toro TV). La reunión era factible, hace unos días le hicieron a Dolset un publirreportaje en esa televisión, pero el contenido resultaba extravagante y poco creíble, decidí no mencionarlo en la última columna que escribí. Pero me quedé con la duda, quise cerciorarme y le envié un mensaje de guasap a uno de los protagonistas de ese encuentro. Al leerlo, Dolset montó en colera y yo me quedé un poco preocupado.

Su colera porque se hubiera conocido la existencia del drive (Carlos Cuesta ha reproducido capturas de varias pantallas a todo color) mutó en perplejidad cuando le hice saber que la información me la había proporcionado una compañera suya. Mi preocupación y, debo reconocerlo, enfado, surgieron al constatar que este malo no había leído Libertad Digital, ni mis columnas. Si los malotes no nos leen continuarán ignorantes de que conocemos sus fechorías, que las estamos publicando. Seguirán delinquiendo, creyéndose impunes. Pero seguro que a partir de ahora se convierte en un fiel lector.

El resultado de mi educada pregunta ("Buenas tardes señor Pérez Dolset. Soy tal y tal y escribo en Libertad Digital… Perdone que le moleste. Me han proporcionado un documento…"), provocó toda suerte de amenazas conspiranoicas: "Habéis hackeado el drive y lo queréis blanquear"; y esa última: "Si no quieres arreglarlo por las buenas pues tú verás". Un matón de tres al cuarto. Don Javier no daba crédito cuando, ante su insistencia, le dije que toda la información me la había proporcionado Patricia López, de profesión periodista y cloaquera al por mayor (según el Diccionario de Americanismos es la persona que trabaja en el arreglo o construcción de cloacas). Como les he comentado, Patricia es miembro fundador del Comando Ferraz y asistió a la reunión constituyente del 25 de abril de 2024 junto a Santos Cerdán, Juan Francisco Serrano, secretario adjunto de Organización de la ejecutiva federal; Ion Antolín, director de Comunicación del PSOE; Leire Díez y Pérez Dolset. Este se resistía a reconocer que uno de los suyos, alguien que no duda en venderse al mejor postor, pese a tener un cheque en blanco para atacar al fiscal Grinda, hubiese cometido alta traición: desvelar y proporcionar a un "seudomedio" la localización del zulo con la documentación. La desconfianza anidó entre ellos, anticipo de su descomposición.

En su delirio, imagina el señor Pérez Dolset que un servidor es agente secreto, guardia civil (sería un honor, pero no) o del MI5. Pierda usted toda esperanza en zascandilear por ahí. Yo soy un rojo formal, como Dios manda. De esos que estamos haciendo todo lo que alcanzan nuestras entendederas para acabar con estos chequistas que dividen, enfrentan y corrompen a la sociedad. Uno más de los que defendemos nuestra convivencia. La democracia que hace años construimos entre los distintos. Unos luchando por los derechos laborales y sindicales y todos sabiendo que el futuro se construía con dialogo y acuerdo.

En septiembre de 1989 en las Jornadas Surrealistas del Museo de Teruel, con la presencia de Pepín Bello, se presentó su obra Un cuento putrefacto. Cuenta lo sucedido el día en el que un buitre sale con sus hijos de paseo y el más pequeño, de un año, le pide un helado de burro. Pepín, amigo de Lorca, de Dalí y Buñuel, durante su estancia en la Residencia de Estudiantes "patentó" dos términos: ‘carnuzo’ y ‘putrefacto’. El Comando Ferraz ha quedado desarticulado. Sus restos son carnuza putrefacta. Si te amenazan, leña.