Leire es Pedro Sánchez con peluca

Los publicistas de Moncloa y Ferraz han conseguido distraer al respetable durante una semana con una sencilla táctica de desinformación: no importa si lo que dices hoy se contradice con lo que afirmaste ayer. Se trata de lograr que la opinión pública comparta la idea de que todo es mentira. Que todo es un espectáculo. Con el posado de Leire Díez ante los medios, buscaban trivializar una práctica mafiosa. Nos reímos con un insuperable Carlos Latre que transforma a una presunta extorsionadora en un personaje cómico. La semana terminó con el Gobierno poniendo un pinganillo trampa en el Palacio de Pedralbes. Y se entró al trapo. Advierte Baltasar Gracián en su Oráculo manual y arte de la prudencia (Huesca, 1647) que "es menester arte en el ostentar: aun lo mui excelente depende de circunstancias y no tiene siempre vez. Salió mal la ostentativa quando le faltó su sazón". Eran otros tiempos los de Don Baltasar. Terminó la segunda entrega de esta serie con una pregunta al señor Pérez Dolset. Me interesaba saber si había estado ofreciendo acuerdos para conseguir que funcionarios del Estado testificasen contra el Gobierno, en lo que el independentismo y el PSOE llaman "la Operación Cataluña" y, ¡casualidad!, hace unos días El Independiente informaba que Leire Díez se había reunido en dos ocasiones con Francisco Martínez (que fue Secretario de Estado de Seguridad de 2013 a 2016) con el mismo propósito: ofrecerle acuerdos con la Fiscalía. Y aquí viene lo interesante. Según el periódico, la primera reunión se produjo antes del verano de 2024 y la segunda tras el puente del 12 de octubre.

Y ahora entenderán ustedes porque les digo que viene lo interesante. Lean lo siguiente (es literal): "PACO MARTÍNEZ. Retomar en septiembre. La estrategia debería ser que Villarejo confirme el relato y que Paco Martínez confirme que el relato es cierto y que las órdenes venían de más arriba". El párrafo es parte de un documento titulado 'Planning septiembre' que, según consta en el Drive donde está alojado, es propiedad de LDIEZCASTRO y fue creado el 21 de agosto. Junto al nombre aparece la imagen de una señora rubia, que puede ser Carlos Latre disfrazado, y el email. La persona que me lo proporcionó lo consultó hace unos días, el 30 de mayo. Quise asegurar su veracidad y le pedí que lo enviase por guasap y correo electrónico. Lo hizo.

El archivo 'Planning septiembre' tiene varios apartados. El primero lleva por título JAVIER PÉREZ DOLSET y desarrolla las tareas que tiene encomendadas. Les copio una: "ING. Análisis de situación: se presentó por parte de Javier denuncia hace un año en la Fiscalía de la Audiencia Nacional… Se lo envió a García Castellón, que no ha hecho nada desde entonces. Quien tiene que ejecutarlo es Grinda, pero sabemos de su corrupción más que hablada. Acción en Fiscalía. Es ING quien transfiere el dinero del pago de las falsificaciones. OTRA CONSIDERACIÓN IMPORTANTE: en la misma conversación que la anterior, el fiscal jefe Anticorrupción, José Grinda, dice que conoce que los de ING "son unos chorizos", pero que no le va a dar la razón a Javier. Acciones a tomar: Que hay que quitar a Grinda de ese puesto es más que evidente por múltiples razones ya conocidas. Por tanto, una vez que García Castellón se jubila y, en caso de cesar a Grinda, habría que asegurarse de quién es el nuevo titular o, en su defecto, sacar la causa de ese Juzgado". Con un par.

Vamos a por otro apartado del archivo: "BBVA. Cifra de la que estamos hablando: 7.000-8.000 millones. Repercusiones de estas acciones: la más importante es el control del banco, que tiene una de las dos carteras industriales más importantes del país. Parte de la reclamación contra el BBVA se dirigirá al PP como partícipe a título lucrativo".

El 'Planning septiembre' va cogiendo ritmo. "CATALUÑA. CAÍDA DE GRINDA y el fin de las causas de Cataluña por las irregularidades cometidas, le dan a Illa una patente de líder a futuro que le consolidará también en una parte del electorado de Junts. INDEMNIZACIONES BBVA, que afectan a las víctimas de toda la Operación Cataluña y es un buen elemento de negociación". "PEINADO. Las acciones previstas. Pendiente nacionalidad Nervis (Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica con Hugo Chávez, cuya causa llevó el juez Peinado). Contra Ismael Oliver (abogado de Koldo)". "VILLAREJO. Pendiente reunión día 26. Hay clima de colaboración" Y termina con un inquietante: EXTORSIONES INDA. Aquí no se salva ni el apuntador. Esto sí que es un "fondo de reptiles" y lo demás es tontería.

Los implicados en la mafia sociata, Leire, Dolset y Patricia López, han intentado ser la coartada para librar a Santos Cerdán. "Nosotros le encargamos trabajo a ellos y no al revés", afirmó López. Todo lo contrario. En esos encuentros se organiza un grupo de trabajo cuyo objetivo es atacar a jueces, fiscales, policías y guardias civiles. Recuerden que ERC y Junts habían pactado con el PSOE que Francina Armengol sería presidenta del Congreso a cambio de constituir una comisión que investigase la intervención de la "policía patriótica" en Cataluña. El 15 de octubre de 2024, la Comisión comenzó sus trabajos. En el Drive, cuya relación de carpetas está en posesión de Libertad Digital, hay una con el nombre AAA COMISION INV OP CATALUÑA. La última modificación tiene fecha 13 de octubre 2024 y su propietario es Javier Pérez. El Confidencial ha reproducido un documento que se entregó por un comisario de policía a esa Comisión. Lo elaboró Pérez Dolset con fecha 11 de octubre.

Hipótesis de trabajo: Leire promueve una reunión con Santos Cerdán y otros dirigentes socialistas. Acuden Pérez Dolset y Patricia López, que les venden, de vender, unos audios que reproduce El País. Pero el negocio es otro. Acuerdan crear un grupo de trabajo y el PSOE, en la persona de Leire Diez, tendrá acceso a la documentación que acumulan Patricia y Dolset. Este acuerdo tiene un importante coste económico. El primer objetivo lo fijan en la Comisión del Congreso sobre la Operación Cataluña. Pero sucede algo que no han previsto: Aldama es detenido en octubre y sale de prisión en noviembre de 2024 tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Todo se trastoca.

Aldama colabora con la Justicia. Gobierno y PSOE entran en pánico. En palabras de un buen conocedor de esta trama: "Leire la cagó por todas partes". Cuando a Carlos Latre, transformado en la "investigadora cloacologa", le desmaquillaron y quitaron la peluca, se espantó al ver reflejado el rostro de Pedro Sánchez en el espejo. El cerebro le jugó una mala pasada por hacer bromas de la mafia.