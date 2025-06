No he podido evitarlo. Se me ha subido la intuición a la boca y me he dicho: "Estamos en la apoteosis del trabajo sucio". Cuando Estados Unidos ha atacado los poderes nucleares del Irán dictatorial y teocrático de los ayatolás, no ha hecho otra cosa que el trabajo sucio de una civilización, la nuestra, esa que no se atreve a defenderse y se escandaliza con cualquier gesto de machismo y homofobia aquí mientras consiente que millones de mujeres u homosexuales persas, que no son musulmanes ni quieren serlo, sean esclavizados civilmente por una clerecía antidemocrática.

Algunos como Podemos y su líder real, Pablo Iglesias, cabalgando contradicciones, incluso han llegado a trabajar para ella y a desarrollar proyectos políticos en España de la mano de los servicios, secretos o no, de la Persia ocupada por el más totalitario Islam. En la cúspide, Zapatero y otros artistas del trabajo sucio contra Occidente y sus democracias liberales, fraguaron una Alianza de Civilizaciones para facilitar la hegemonía iraní, o turca, o china o la que sea, con tal que no sea la nuestra.

¿Que qué es el trabajo sucio? Corleone lo sabía muy bien. Se trata de ese encargo necesario para aniquilar al enemigo con las peores artes, asesinatos incluidos, pero cuya autoría intelectual y moral debe quedar oculta para no dañar la reputación de los auténticos responsables. En su organización, mientras el Padrino reza hasta con el Papa, sus sicarios "sucios" asesinan a la curia molesta y a los que se pongan por delante. Se trata, como siempre, de mentir y aparentar que se es bueno, mientras se ejecuta el mal.

Incluso libros hay escritos sobre este desgraciado y tenebroso aspecto de la vida política, y no sólo de la política. En uno de ellos, el de Eyal Press, el de se dice que "este trabajo (sucio) lo acarrean los sectores más vulnerados, los cuales son los perpetradores de algunas atrocidades relacionadas con su función, a pesar de que cumplen órdenes de sectores sociales más elevados, a los que llama gente de bien."

¿Qué ha hecho Israel durante décadas tras su aparición como Estado después que los jefes palestinos islamistas pactaran con Hitler y otros canallas su exterminio? Negarse a ser eliminados de la Historia y, de paso, librar a Occidente del peligro de perder la fuente energética más importante entonces, el petróleo, además de combatir el terrorismo que se comenzó a extender como forma de guerra encubierta por todas democracias. Esto es, nos ha estado haciendo, y sigue haciendo, el trabajo sucio.

Trump nos ha hecho ese trabajo sucio, pero no lo ha hecho aparentando nada. No ha usado a ningún esbirro hediondo, como tampoco lo hizo la Thatcher con los asesinos del lRA. Ha decidido acabar con la amenaza de un arma nuclear en manos de una dictadura capaz de usarla, no sólo contra Israel, y ha decidido hacerlo por la vía directa. ¿Hay alguien que se atreva a decir que una Persia libre de los ayatolás será un mundo peor que un Irán chiita provisto de armamento nuclear? Sí, nos han hecho el trabajo sucio a quienes no tenemos fuerza moral ni patriotismo para defender nuestros intereses territoriales, económicos, sociales y de cultura y civilización.

¿Trabajo sucio? ¿Y qué ha hecho el PSOE desde el año 2004 cuando alguien decidió sembrar el terror en Madrid y en vez de alinearse con el gobierno democrático se adhirió a la interpretación que liberaba a los miserables autores reales de su responsabilidad? ¿Qué hizo Zapatero blanqueando a ETA desde el año 2000, traicionando a Nicolás Redondo junto con Juan Luis Cebrián y Felipe González? Trabajos sucios. Como el de Sánchez pactando con los lobos de Bildu y los enemigos de la España constitucional.

Y en esta nación sucia que nos toca vivir de una forma atosigante, ¿qué han hecho Koldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, el aún no ex Fiscal General, la Leire, el Illa, la Armengol, la Chivite y todos los que irán saliendo poco a poco? Trabajos sucios para un partido y un líder "bien" que ya comenzó su andadura adulterando elecciones internas y del que nadie cree ya que no falseara los avales con los que liquidó a Susana Díaz. (Ahora, tomen nota, se trata de aparentar pacifismo y antimilitarismo porque es el trabajo sucio que alguien necesita para desarmar a Occidente. ¿Al frente? El Puto Amo.)

Sí, señores. Vivimos una apoteosis del trabajo sucio como yo no había visto nunca antes. Dicen que pronto se conocerán listas de periodistas pagados suciamente por esta cadena de corruptos que es el PSOE. Ojalá. Una vez me dijo un altísimo cargo del PP que me sorprendería si supiese cuántos sobres tenía que repartir cada mes entre los opinadores del Reino. Dígalo, señor. Ardo en deseos de saberlo y de que todos lo sepamos. Eso es igualmente trabajo sucio, miserable, ruin.

No es nada nuevo. Nerón utilizaba a 5.000 efebos bajo pétalos de fango para ocultar la zafiedad de sus versos y sus crímenes. Hay quien llegó a creer alguna vez, benditos seamos, que la democracia iba a ser el final de toda esa porquería moral e institucional y que lo aparente coincidiría al fin con lo real. De ingenuos y bultitos manejables está lleno el mundo. Yo mismo no soy más que un bultito al que estoy seguro es sencillo manejar como a una marioneta, a pesar de mi voluntad de ser cabal. ¿Cómo serlo cuando no se sabe qué es verdad y qué no en un mundo donde la mentira es la reina?

No me pregunten si alguna vez será posible una alianza eficaz contra toda esta cochambre. No lo sé. Cada vez soy más pesimista. Pero prefiero la claridad de defender con uñas y dientes los intereses nacionales y civilizatorios propios. Claro que habrá víctimas. Claro que algunas serán inocentes. Pero tengo bien claro que tenemos derecho a vivir como queramos y podamos y no ser eliminados de la Historia por un puñado de miserables y fanáticos. (¡Qué desahogo!).