El "Gora ETA" no se lleva en La Mancha (ni reírse de una niña asesinada en Andalucía)

Sitiado por sierras antediluvianas, a unos cincuenta kilómetros de Ciudad Real, se ubica Moral de Calatrava, un pueblo hermoso, sembrado de magníficas ermitas, y que atesora una biografía que se pierde en la noche de los tiempos –han sido hallados objetos de la Edad de Hierro–. En el pasado siglo, no fueron pocos los honrados y abnegados moraleños que emigraron al País Vasco para buscarse el pan, y lo acabaron encontrando en los Altos Hornos. Allí se asentaron, prosperaron, tuvieron hijos y algunos de estos, huyendo del adjetivo "maqueto" como de la peste, tontearon o, directamente, se zambulleron en la poza infecta del nacionalismo más violento y, por ende, de la banda terrorista ETA. Sin ir más lejos, recordemos que el gudari Kubati, asesino de trece personas, responde al castellanísimo nombre de José Antonio López Ruiz y que su padre, Vicente, era de Moral de Calatrava.

Cuando llega el calor, los chicos se enamoran, en Moral florecen las fiestas –San Cristóbal, Virgen de la Sierra y San Roque, Santo Cristo de la Humildad– y el pueblo se llena felizmente de vascos con ascendencia manchega. Hace unos años, alguno que otro, e insisto, porque lo quiero dejar muy claro, no todos, no la mayoría, pero sí alguno que otro, hubiera encajado a la perfección en una novela o en un relato de Fernando Aramburu –si me permiten la recomendación, amén de a Patria, hínquenle el colmillo al estupendo Los peces de la amargura –. Conviene no olvidar que el manchego, en general, y el moraleño, en particular, simpatiza poco, tirando de eufemismo, con la apología del terrorismo.

La historia es harto conocida en el pueblo, no descarto que esté exenta de edulcorantes hiperbólicos y/o ficticios, pero, como sucede con los Evangelios, aunque tiene varias versiones, todas coinciden en lo sustancial. Moral de Calatrava, verano, fiestas, Cuesta de la Virgen. Un vasco con sangre moraleña, ciego perdío, se pone a berrear "¡Gora ETA!". Un paisano, en respuesta, le casca un puñetazo y le salta un diente. Van a juicio, condenan al agresor con una multa y, a la hora de aflojar la pasta, este aporta el doble de lo que le corresponde. "¿Por qué me das el doble?", pregunta el agredido. Entonces, el agresor le vuelve a vestir de torero.

Este lunes, Juan José Cortés, el padre de la niña Mariluz, asesinada en 2008 por el pederasta Santiago del Valle, tras un acuerdo con la defensa y la fiscal, fue condenado a 2.500 euros de multa, dos años de alejamiento y seis meses de prisión –que no tendrá que pisar– por agredir, en octubre de 2021, en la sevillana estación de Santa Justa, a una influencer de Fuengirola que tenía por costumbre burlarse de su hija en TikTok. Según ABC, el padre de Mariluz reconoció haber levantado su bastón para arrear a la denunciante y que salió corriendo tras ella. La mujer en cuestión lo aireó en Twitter, tal y como publicó entonces LD: "Tengo la cabeza abierta y me agredido (sic) Juan José Cortes (sic)". En la grabación, informa el diario de Vocento, se observa que "está plenamente consciente y no muestra sangre en su cabeza ni en el rostro".

Líbreme el Señor de loar ambos sucesos y de hacer un llamamiento en plan "¡justicieros del mundo, uníos!", pero, desde la intimidad más arcana y secreta, ¿cómo no les voy a entender? Por supuesto, donde more el imperio de la ley, que se aparte todo opositor a Batman. Mesiánicos y zumbados, caca. Siempre. Ahora bien, que tire la primera piedra el guapo al que no le despierten, digamos, cierta simpatía moral las resoluciones de ambos casos. ¿Igual, a veces, es mejor pagar para darse el gustazo? En fin, perdóname, Iustitia, porque he pecado. Sólo de pensamiento, ojo.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.