Manifiestamente mejorable

En la Barcelona de los 90, que era mucho más divertida y transgresora (en el buen sentido) que la de ahora, yo tenía un amigo que era socialista y gay. ¿Tanto monta, monta tanto? En aquel momento todavía mucha gente creía de buena fe que la izquierda garantizaba más y mejor que nadie según qué libertades individuales y sexuales.

Mi amigo socialista y gay, que era un amor de persona, un alma sensible, bien conectado con gente de la política cultural y del espectáculo, tuvo un enorme disgusto porque NO le invitaron a la fiesta de despedida de Pasqual Maragall cuando este dejó la alcaldía olímpica de Barcelona. Para irse de año sabático a Roma.

Olvídense de todo lo que vino después. Maragall estaba entonces en el cénit de su popularidad y su leyenda. No me acuerdo de dónde fue el megafiestón, más que fiesta, con que le despidieron. Sí sé que era un evento al que no iba quien quería. A mí por ejemplo no me invitaron, pero lo consideré normal: yo sólo era una joven periodista que escribía en un diario pujolista y en catalán. Para la progresía de la época, esto tenía muy poquito glamour. Ah, pero mi amigo socialista, farandulero y gay…ese sí que no se esperaba que le dejaran fuera. Yo estaba delante el día que se quejó amargamente de ello a varias cabezas pensantes del PSC.

-¡Muy bien! ¡Pues cuando haya que ir a dar la cara por Almunia, tampoco me invitéis!

Yo me reí porque esto me hizo mucha gracia. Los socialistas, en cambio, se quedaron lívidos. Efectivamente, Aznar acababa de llegar a la Moncloa, Felipe se acababa de ir, el PSOE no sabía a quién poner y se decidieron por ese hombre, Joaquín Almunia, que es verdad que, si lo comparas con muchos capitostes del PSOE de ahora, parece Churchill, pero en aquel momento de vacas más sagradas, parecía George Roper.

Me he acordado de esta anécdota viendo las noticias del manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez firmado por un centenar de personalidades de la cultura y de la política que me ha parecido penoso en muchos sentidos. No porque yo esté en contra de que nadie se manifieste a favor de lo que le dé la gana. Es porque se nota mucho cuando la gente se manifiesta con sentimiento o por compromiso. Un compromiso cada vez más embarazoso.

Rebobinemos. En el año 2008 se creó una plataforma para favorecer la reelección de José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia del gobierno. Se llamaba Plataforma de Apoyo a Zapatero (PAZ) y se presentó formalmente en el Círculo de Bellas Artes, ante un público de centenares de personas que incluían a Pedro Almodóvar, Miquel Barceló, José Luis Cuerda, Álvaro de Luna, Juan Goytisolo, Víctor Manuel, Judit Mascó, Jesús Vázquez, Cayetana Guillén Cuervo, Marisa Paredes, Boris Izaguirre y María Barranco. En ese momento ya habían recogido 11.000 firmas. Había gente del espectáculo como Andrés Vicente Gómez, Manuel Gómez Pereira, Agustín Díaz Yanes, Vicente Aranda, Juan Echanove, Concha Velasco; escritores como Rafael Azcona, Caballero Bonald, Juan José Millás, Antonio Gamoneda o Sami Nair y también deportistas, entre ellos Fermín Cacho, Gervasio Deferr o Juan de Dios Román. Sin olvidar a representantes del mundo académico como Federico Mayor Zaragoza, Anna Veiga, o Miguel Delibes de Castro. Los apoyos políticos internos tenían nombres de la entidad de Gregorio Peces Barba, Ángel Gabilondo o Virgilio Zapatero.

Comparado con eso, y con esos famosos vídeos de la "zeja" con Joaquín Sabina y Miguel Bosé, e incluso descontando que algunos de los firmantes de 2008 ya no están entre nosotros, como la llorada Concha Velasco…pues menudo ridículo los promotores del manifiesto proSánchez, ¿no? Apenas un centenar de apoyos, enormemente deslucidos en comparación. Si quitas a la guardia pretoriana que firma lo que le echen (Almodóvar, Víctor y Ana, Miguel Ríos…), a los colocados (el viudo de Almudena Grandes, director del Cervantes…), los amnistiados (Manuel Chaves…) y algún periodista más de rigor que con rigor…te queda muy poquita gente con cara y ojos. Un par de buenos escritores (Rosa Montero, Manuel Rivas) que quiero creer que han firmado sin leer, porque la redacción del manifiesto es infame; una actriz muy buena, Loles León, y el mejor cantautor que se ha visto nunca en España, Joan Manuel Serrat.

No debe ser casualidad que estas dos últimas firmas, las que más dignifican el manifiesto, tengan una vinculación evidente con Cataluña, donde a Loles León le acaban de dar una merecida Creu de Sant Jordi de la Generalitat después de que por la mezquindad de unos y otros no le pudieran dar la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Barcelona. Decir "de bien nacidos es ser agradecido" no siempre va con retranca ni es un insulto. Seguro que Joan Manuel Serrat y Loles León siguen teniendo una visión nostálgica del socialismo, del catalán, por lo menos, como la que tenía mi amigo gay, tan inconsolable porque no le invitaran a la despedida de Pasqual Maragall.

Otra cosa es el resto de España, donde esto empieza a parecer cada vez más casposo y más cutre. Más un pasar lista a la desesperada entre gentes que, por progres que sean, hayan sido, crean o pretendan ser, lo más amable que se puede decir es que han perdido la inocencia. O la comprensión lectora. Porque, vamos a ver: ¿de verdad se puede firmar un manifiesto que critica convocar elecciones por miedo a que las gane "la derecha"? ¿de verdad se puede firmar un papel donde pone que un "gobierno legítimo no puede caer por un informe de la Guardia Civil"?

A mí me parece tan legítimo que gobiernen la izquierda como la derecha -si ganan las elecciones, y si consiguen los apoyos- como que dejen de gobernar si pierden, o que rindan cuentas si les pillan con el carrito del helado. Cualquier otra cosa me parece manifiestamente mejorable. Entiendo la nostalgia de los hijos del rock'n'roll y dels Setze Jutges. Pero hay remedios progres que son peores que la enfermedad. Y creo que cada vez más gente sociocultureta de toda la vida se está dando cuenta.