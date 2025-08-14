Objetivo: despertar al presidente

A mi modo de ver, se ha convertido en un objetivo urgente, porque hasta ahora se solía decir que, son cosas del presidente, pero las cosas del presidente se prolongan más allá de lo tolerable, afectando a lo que el presidente parece ignorar, encubriéndolo con frases como la de ir como un cohete, o lo de España cumple, cuando ni lo uno ni lo otro. La realidad es la opuesta, es un sueño creado en el que se refugia demasiado tiempo.

Los españoles estamos convencidos de que el eslogan España cumple, hasta la saciedad repetido en cualquier ocasión por el gobierno, es motivo de farsa, cuando nuestra situación, como nación en el siglo XXI, no admite farsas y exige claridad de diagnósticos y medidas urgentes para salir del estancamiento político, económico, social, y lo que es peor, moral, de los españoles.

Para ello, sería esencial que, el presidente del Gobierno, ocupado en escenas grotescas en muchos casos, pensara que su primera función y máxima responsabilidad es gobernar y después vendrán otros objetivos como los de hacer amigos ˗ República Popular China ˗. O, por qué no, participar en la construcción de algún bloque de gobiernos de izquierda latino/hispano-americanos, para frenar el empuje de la ultraderecha.

Entre tanto, impuesto por ese letargo público del presidente en su verdadera misión, la de gobernar la nación, no parece importarle que el ochenta por ciento de los Fondos Europeos asignados a España para crecimiento y resiliencia, siguen sin utilizarse por dejadez de propuestas admisibles. Estamos hablando de 130.000 millones de euros inactivos, simplemente por dejación del gobierno.

De aquí, el título de estas líneas: despertar al presidente. Que atienda a lo que debe, que se sitúe en el mundo real, ajeno a fábulas y tópicos estériles, y que entre en lo que interesa a la nación, para lo que él fue elegido.

Dejadez y ausencia de medidas del presidente, mientras el desempleo se maquilla con denominaciones no admitidas por las estadísticas europeas (EUROSTAT), pues, el concepto de empleo y desempleo español no coincide con el de la Unión Europea; también, las correcciones habituales del INE sobre el PIB, generan recelos que nos desacreditan porque, con razón, se piensa que sólo pretenden engañar.

Este modo de gobernar –permítaseme el eufemismo– me recuerda un calificativo empleado por las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas [Real Decreto 96/2009 de 6 de febrero (B.O.E. 07.02.2009)] que en su art. 14 dice así: "El militar cuyo propio honor y espíritu no le estimulen a obrar siempre bien, vale muy poco para el servicio; llegar tarde a su obligación… excusarse con males imaginarios… contentarse con hacer lo preciso de su deber… son pruebas de gran desidia e ineptitud para la carrera de las armas". ¿Cómo calificarlo, tratándose de un presidente de gobierno?

Ahí está la censura del Consejo de Europa a Pedro Sánchez, por el incumplimiento de todas sus recomendaciones sobre corrupción: 19 recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), de las que todas siguen incumplidas total o parcialmente. ¿Es sólo desidia e ineptitud?