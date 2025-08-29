El regreso de las 'jotías'

Julio Anguita se haría Hare Krishna antes que compartir militancia con ellas. Ricas y famosas. El vuelco que les ha dado la vida aún no se lo creen. Los comunistas de la nueva lucha obrera visten de lujo, viajan en coche oficial y no puede pisar barrios humildes sin que los corran a gorrazos. Cuchicheos estudiantiles. Mensajitos íntimos publicados en las redes para amigas que tienen en la toalla de al lado. Te quiero mucho, bebé. Decididas a estar bien y ser felices. Aguas azul turquesa, fiesta de pijamas en la playa, cóctel de colores con palmerita, que solo falta el fuego de campamento. Olé. Más almíbar aún que en aquellas inolvidables reuniones del gabinete de Igualdad de las jotías. No tengo pruebas ni dudas de que, en la penumbra del arenal, entre confidencias, ha habido chistecitos subidos de tono sobre Yolanda Díaz.

Se ha reunido otra vez la pandi. Han estado luchando muy fuerte contra el fascismo, haciéndose selfies sexys en las playas que nos hemos dado en Menorca, porque el 78 ha resultado ser un coladero de pizpiretas a las que sacamos del paro para hacerlas clientas vip de una gran agencia de viajes. Siempre a tu lado, camarada. Gestito de corazón con las manos. Vacaciones feministas. Solo chicas. Emoticono del puño. Abajo el patriarcado. Quiera Dios que González Pons no utilice la trama como punto de inspiración para su próxima ensoñación porno.

Fotos con mensaje, que ni darse un baño pueden sin activar la turra ideológica. Son como si el feminismo fuera reescrito por Alejandro Jodorowsky. Esa obsesión por decir siempre algo obstinadamente relevante. Un coñazo.

Jotía, házmela otra vez, que salgo con gesto facha en la punta de la nariz. "Menorca antifa" escrito con rotulador en la pared del baño. Y dos exministras diputadillas sonrientes en el selfie preadolescente, señalando la pintada, no sé sabe si encontrada o recién hecha, que estas hacen gamberradas como si todavía tuvieran 20 años y se pasaran el día persiguiendo a melenudos malotes que hacen pellas en la Complu. Gansada nivel palacete de Galapagar. Edad mental de 11 años y bajando, al frente de los destinos de esta España. Esta va para Instagram ahora mismo, tía, que rabien los fachas, que rabien. Y los fachas no rabian, se parten de risa.

- Ah, y hazme una ahí en la orilla enseñando las lolas.

- ¿Qué dices tía, te vas a marcar un Rita Maestre?

- Jotía, no. De espaldas. Como si estuviera meditando sobre el hambre en el mundo, los incendios, el desastre de Hiroshima, o una movida de estas.

- Ah, tía, eres la bomba. La bomba.

- Adoro tu humor. Te pasas muchísimo. ¿Entonces de espaldas, va?.

- Mejor, mejor, no sea que la vea Errejón. Venga ponte, "al puro estilo Delacroix".

- Jotía, me parto, me mondo, y ruedo hasta la orilla contigo.

- Y eso que odio a Rigoberta Bandini, soy más de Muguruza.

- Es un poco petarda, mamá, mamá, mamá.

- Jajajaja. Sí, pero no lo podemos decir en alto, que parecemos de la fachosfera. Rigo es de las nuestras.

- De las nuestras, sí, sí, sí. Mamá. ¿Ha salido bien la foto?

- De lujo, lo revientas en TikTok hoy, tía.

La hora de marcharse es un dolor inconsolable. No sé si duele más decir adiós a terrazas y cócteles, a las calitas menorquinas con agua turquesa, o a la mejor amiga del alma para siempre jamás forever forever.

- Ione, tía. No quiero. Odio volver a Madrid. Esa ciudad respira fascismo por sus poros.

- ¿Por sus porros?

- Me meo contigo, Ione. Pero lo digo en serio. Jo, estoy triste.

- ¿Por qué no volvemos a Menorca el finde que viene, tía?

- No puedo, Ío.

- No me llames Ío, Ire, que es cursi hasta para mí. ¿Y por qué no puedes?

- Tengo manifa contra el turismo en Lavapiés.

- Ya tía, hay que darles ahí. La gente de la calle sin poder salir de casa y los ricos venga a hacer turismo. Es que me da un asco…

- Al fascismo se le combate. Hay que hacer como Pablo, que está practicando la "staycation", tía.

- Jotía, Ire, me meo de risa. Cómo te pasas.

Año 2025. La generación más preparada de la historia lleva las riendas de la nación española.