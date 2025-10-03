Paz al agua

Atención, pregunta: ahora mismo, la dichosa flotilla, ¿ayuda a acelerar la aceptación por parte de Hamas del enésimo plan de paz —ese al que hasta Pedro Sánchez, raudo, se ha apuntado…— o todo lo contrario? El dichoso "lado bueno de la Historia" que algunos pretenden ocupar en exclusiva: ¿es a favor de los "palestinos" o de Hamas?
Yo creo que si la flotilla fuese tan "pacifista" como dice, justo en este momento se habría puesto a dar vueltas en círculo, incluso a pescar atunes, a ver qué pasa. A ver si cuaja el alto el fuego y de verdad se salvan vidas. Que en un momento así hayan hecho lo que han hecho es la mejor prueba del nueve de que la "paz" siempre fue lo de menos, siempre fue la excusa. Para hacer propaganda proHamas y punto.
Ochenta años después de la partición de la ONU que pudo dar lugar a dos Estados, ahora tenemos solo uno (Israel) y al otro lado, lo que pudo ser una Palestina libre y pacífica, y a día de hoy no pasa de ser una Entidad Tuneladora. Que ya no la quieren ahí ni los países árabes del entorno que un día soñaron con arramblar con toda aquella tierra, judía o no judía. No lo consiguieron y aquí estamos. Irónicamente, si algún "palestino" acaba teniendo un Estado propio algún día —y no otro protectorado británico, que para este viaje no hacían falta alforjas, ni tantas guerras, ni tantísimos atentados…—, se lo tendrá que agradecer a Israel. A su terca resistencia a desaparecer. Si el antisemitismo hubiese triunfado, Gaza y Cisjordania habrían sido absorbidas hace tiempo por Jordania y alguno más.
Lo dicho, Israel es la única garantía, o por lo menos promesa, de que Palestina llegue a existir seriamente algún día. Pero antes hay que atar algunos cabos sueltos. Siendo el no menor, dónde, cómo y sobre todo de qué van a vivir los profesionales del terror a los que se intenta jubilar. Ya pasó una cosa así con ETA, ¿saben? No bastaba con dejarles irse de rositas, no bastaba con correr un tupido velo sobre pecados y delitos. Había además que resolverles el futuro. Había que ponerles un estanco. Quien piense que en estos momentos los de Hamas están peleando por otra cosa que por su plan de jubilación, o no se entera, o no quiere que nos enteremos.
Lo cual nos devuelve a la flotilla. Su función no era llevar ninguna ayuda humanitaria. Su función era llevar tensión. Tensión a favor de Hamas para negociar. Cada manifa, cada boicot, cada bandera palestina levantada en vano —no a favor de nadie: contra Israel— da aliento al monstruo que no es que muera matando, es que matando ha vivido, porque otra cosa no sabe hacer.
Cuando todo acabe, si es que algún día acaba, habrá que mirarse al espejo. Todos. Y recordar en qué "lado correcto" estaba cada uno, y cuántas mentiras dijo o creyó, y cuánta sangre costó eso.