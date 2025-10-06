Funciona el Manual de la Moncloa

​Asombra el silencio y la inacción de la Oposición ante la publicación de las actas de la negociación de ETA con el gobierno de Rodríguez Zapatero. Contrasta con la posición del Gobierno; Sánchez aprovecha todo. Se agarra a cualquier farola para no caerse. Aborto, Palestina, genocidio, mil ayudas humanitarias, incluso saca pecho con los ocupas y los menas…, no hay asunto por obscuro y sucio que sea del que no extraiga petróleo este sujeto. Va a por todas, incluso dicen que prepara su candidatura para el post-sanchismo. Sánchez sucederá a Sánchez; las previsiones son que la ETA gobernaría en el País Vasco y él seguiría en el machito de España.

Es un tipo con agallas el tirano. No para de mentir y cambalachear con todos. Acaba de filtrar desde su despacho a un periódico digital con nombre en inglés, The Objective, supuestamente partidario de la Oposición, que convocaría elecciones pronto; para diciembre, si el PSOE fuera imputado por financiación ilegal, pues que sería la única manera de paralizar las causas judiciales; tampoco descarta, dice ese periódico siguiendo la misma línea de filtración propagandística, convocar las elecciones para marzo de 2026 si, y sólo si, VOX alcanza en intención de voto en las encuestas el 20% del electorado.

​Está bien tirada la filtración, globo sonda o cómo se llame. No le falta pericia maquiavélica a esos "engaños". Tienen un objetivo claro: dejar descolocada a la Oposición. Y lo grave es que lo consigue. El PP, partido frágil donde los halla, no entra, nunca ha entrado, a discutir los asuntos que le plantea el PSOE, siempre encuentra una excusa para no discutir. Es una manera escapista para no aclararnos su alternativa de poder. Ahora parece que ese vicio se ha trasladado a VOX, si nos atenemos al silencio que guarda el partido dude Abascal ante la publicación de las actas de ETA que, dicho sea de paso, seguramente también han sido filtrada por el truchimán de la Moncloa. Lo importante es desviar el foco de atención de su corrupción tiránica. Y es que la agitación y propaganda, bases del régimen sanchista, serían poca cosa sin estas "sutilezas" para engañar a todos, en primer lugar, a los de VOX, que no vuelven sobre su denuncia de 2019 ante el Tribunal Supremo.

​Sí, VOX interpuso una querella criminal en la Audiencia Nacional contra el expresidente Zapatero, acusándole de delitos como colaboración con organización terrorista, revelación de secretos, y omisión del deber de perseguir delitos, basándose en lo que supuestamente reflejan las actas de negociación con ETA… Entonces, por desgracia, la querella no se admitió a trámite, pero por qué ahora se guarda silencio, o sea, porqué motivo no se insiste en el asunto. Los mal pensados, entre los que me cuento dicen que puro "behavihorismo". Conductismo de la peor calaña. Los de VOX se han adaptado a las viejas practicas del PP: ¿para qué hacer nada, si las encuestas dicen que estamos subiendo? He ahí un efecto inmediato de los engaños de Sánchez. Ha conseguido sumar a VOX a la tradicional galbana del PP. ¿Para qué abundar sobre los grandes principios del partido y su viabilidad en un programa de acción gubernamental, si todas la encuestas nos dicen que no pasaremos del 20 %? ¿Para qué volver sobre las bases del programa de VOX si suben en todas las encuestas? ¿Para que plantearse nuevas criticas y renovación de liderazgos?… Están perdiéndose, pues, bazas fundamentales para hacer Oposición, o sea política, y se está dejando todo el campo abierto para que los socios del tirano se perpetúen en Cataluña y País Vasco.

​Con este panorama, queridos lectores, es una utopía plantearse llevar al Parlamento una proposición o similar para juzgar por alta traición a Rodriguez Zapatero o su sucesor. La Constitución es sólo papel mojado para el gobierno y el Código Penal sólo es valido para amedrentar a la Oposición.