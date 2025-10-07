Ada, los etarras y el negacionismo del 7-O

Ada Colau está bien. Más o menos como Pedro Sánchez tras salir del infierno de Paiporta. Los despiadados captores hebreos de nuestra exalcaldesa de Barcelona recurrieron a toda clase de artimañas para humillar a las heroicas y heroicos tripulantes de la flotilla de la Bernarda, pero no doblegaron su resistencia a pesar de torturas como ponerles el aire acondicionado en los furgones que les trasladaron del puerto a la cárcel. Darle al aire acondicionado para atravesar un desierto... Qué jodidos estos judíos.

Pero no acabó ahí la cosa. Ada sostiene que ha sido víctima de un secuestro y de malos tratos. Sin embargo, ha sido rápidamente liberada para lo que suelen durar los secuestros en esa parte del mundo. Y totalmente ilesa. Nadie ha pedido un rescate por ella ni ha sido objeto de un intercambio de rehenes. Tampoco ha sido exhibida por encapuchados en el momento de su entrega ni mucho menos obligada a decir que sus guardianes la han tratado bien.

Doña Ada, que estuvo acompañada durante la travesía por seres de luz como los condenados por etarras Itziar Moreno, alias "Hodei", y José Javier Oses, alias "Jotas", ha hecho un tremendo alegato a su llegada a España: "Lo importante no somos nosotros, lo importante es la causa de la humanidad, que hoy en día es la causa palestina". Del 7-O, ni palabra.

Y es que la izquierda goza de una proverbial memoria selectiva ("democrática" la llaman), además de su tradicional superioridad moral. Por eso Colau se puede permitir en un alarde de obscenidad difícilmente superable decir que ha sido secuestrada por Israel y no decir nada de las circunstancias, condiciones y fatal destino de los secuestrados por Hamás tal día como este martes de hace dos años. O de los asesinatos, violaciones y toda clase de atrocidades perpetradas por los amigos de la paz de Hamás. El mismo negacionismo del Holocausto en estado puro.