El secuestro de la economía

La economía va bien, pero comprar o alquilar un piso es la guerra. La economía va bien, pero llenar la cesta de la compra es una cuesta de enero multiplicada por todos los meses y las semanas del año. La economía va bien, pero el precio de la luz se dispara, porque las medidas que no se tomaron para prevenir el apagón sí se toman ahora, y "lógicamente" el coste de las mismas no sale del margen de las empresas, ni lo cubre el gobierno con nuestros abundantes impuestos: nos lo cargan de más a más en la factura. De la delirante tasa de basuras, mejor no hablar. La economía va bien, pero ser autónomo es vivir un permanente apocalipsis zombi. La economía va bien, pero el futuro de las pensiones pende de un hilo y el presente de los servicios públicos es el que es. La economía va bien hasta que se demuestre lo contrario, pero entonces ya será demasiado tarde.

Los economistas nunca reconocen que la economía no va bien, porque dicen que decirlo trae mala suerte y hace que vaya mal. Los políticos con mando en plaza nunca reconocen que la economía no va bien porque trae mala suerte y hace perder elecciones. Por eso siempre pasamos en cero segundos de los "brotes verdes" a la gran hostia.

Dicen que la economía crece porque miden su crecimiento como les da la gana. Como si usted se pesara en una balanza trucada. El PIB, el IPC, son ensaladas de datos arbitrarios: ¿por qué entran en el bombo unos datos y no otros? No es un mal exclusivo de España, ya que en todos los países aquejados de graves desigualdades que nadie quiere admitir se practica este tipo de ingeniería contable legal. Que no se toleraría en una empresa, pero en los gobiernos sí. Claro que hay quien le echa un plus de coraje y de desparpajo, como la exvicepresidenta Nadia Calviño admitiendo que no se cortaba de dar instrucciones al Instituto Nacional de Estadística para medir el crecimiento "mejor". Es decir: para aparentar un crecimiento irreal acorde con la inflación real.

El problema no es solo que nos intenten convencer de que nos enriquecemos cuando en la práctica nos empobrecemos. El problema no es solo que sus varas de medir tomen en cuenta los beneficios de unos, pero no el castigo de otros. El problema es que a partir de esos datos se justifican decisiones que nos afectan a todos. Si la economía parece que va mejor de lo que va, ¿por qué no seguir subiendo los impuestos o endeudarnos hasta el cielo? Hace tiempo que lo único que crece sin parar, no nos engañemos, es la deuda pública. La pública más que la privada, que ya es decir.

Porque vivimos todos a crédito, empezando por los gobiernos, es tan poderosa la liturgia de que "la economía va bien", incluso en contra de toda evidencia. La economía real está secuestrada y amordazada bajo una montaña de prepotencia, ideología y mentiras. Curiosamente a veces son los más estridentemente de izquierdas los que en la práctica ejercen un capitalismo de Estado, eso sí. ¿A la china? Total, cuando la burbuja explote, siempre la vamos a pagar los mismos.

Y no, esto no es antipolítica, aunque a algunos antipolíticos ya les vaya bien decirlo. Pero esos antipolíticos a cara descubierta a mí han acabado dándome menos miedo que los antipolíticos con piel de cordero agazapados en las instituciones. En los ministerios de Economía y de Trabajo, en las vicepresidencias del gobierno, en las borrascosas cumbres del Banco Europeo de Inversiones y más allá. Mientras para escalar esas cumbres haya que hacer el juego al paradigma de que "la economía va bien porque el que diga lo contrario pierde", no nos podremos fiar de nadie.

¿La solución? Bueno, el que sabe y puede, ya va organizando sus finanzas y sus inversiones para no depender en nada, o depender lo mínimo, del sistema o del Estado. Para los que ni saben ni pueden quitarse de en medio, creo que no queda otra que arremangarse y auditar muy seriamente, pero muy seriamente, las cuentas del contrato social. ¿A lo mejor aún estamos a tiempo?