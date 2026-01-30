Don Piero nunca abandona a sus sicarios

El PSOE de Sánchez es una mafia. En ella, no hay valor más estimado que la lealtad. De repente, en unos pocos días, hay múltiples evidencias de cómo en el partido socialista se aplican los protocolos mafiosos. Cuando todavía no se ha secado la tinta con la que el Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado por revelación de secretos, cuando todavía no se le ha aplicado como debe la condena de inhabilitación que el alto tribunal le impuso, el Gobierno ya está tramitando el indulto de "su" delincuente. La celeridad produce escándalo y, sin embargo, no hay nada más coherente. García Ortiz delinquió por cumplir las órdenes del capo, algo esencialmente distinto a Ábalos o Cerdán, que delinquieron al amparo del capo, que no es lo mismo. Nadie que obedientemente cumpla lo que se le manda ha de sufrir por ello, so pena de asumir el riesgo de que los demás dejen de obedecer las órdenes del don cuando estas exijan violar la ley. Todo el que cometa un crimen en nombre de don Piero ha de saber que gozará de inmunidad, si no de iure, al menos de facto.

A Óscar Puente le pasa lo mismo. Igual que a García Ortiz no le dejaron dimitir por haber perseguido ilegalmente a una adversaria política, pues eso sería tanto como reconocer una ilegalidad, a Óscar Puente tampoco le dejan, teniendo como tiene tantos motivos para irse. Es verdad que el simio carece de inclinaciones dimisionarias, pero daría igual que las tuviera porque hacerlo sería tanto como admitir alguna responsabilidad del Gobierno en las muertes del accidente de Adamuz. Y eso, don Piero no lo va a consentir. Si de una manera o de otra, Óscar Puente acaba condenado a consecuencia de su palmaria negligencia en el mantenimiento de la red ferroviaria, sabe que su señorito acudirá al rescate a indultazo limpio. De modo que el responsable último de la tragedia aguantará lo que haya que aguantar mientras il capo di tutti i capi lo siga ordenando.

Hace tiempo que Ábalos se vio perdido y convencido de que iba a ser condenado a muchos años de cárcel. Pudo intentar rebajar su pena ofreciéndose a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, pero no lo hizo. ¿Un gesto de hombría con el que muestra su disposición a arrostrar cuantas consecuencias traiga su venal conducta? Quia. Si resulta condenado, saldrá muy pronto gracias al indulto de su padrino, que un día fue su ahijado. No tan rápidamente como Ortiz, porque ha de purgar algunas faltas cometidas contra el don, pero sí antes de que Aldama cumpla los siete que para él pide la Fiscalía. De momento, como prueba de buena voluntad, el valenciano ha renunciado al escaño para que la Ndraghetta de Junts pueda en su caso colaborar con el mafioso con una mera abstención sin tener que devolverle los favores apoyando sus indignidades. La que le sustituirá en las Cortes es otra militante de obligada lealtad, ya que se trata de una que debe agradecimiento eterno al padrino por no haberla expulsado del Edén presupuestario no obstante haber sido condenada por conducir borracha. Así confeccionó las listas Santos Cerdán. Otro que también será indultado. Y más rápidamente que Ábalos por haber sido, desde el principio, más leal y más adepto a la omertà. Así trata el PSOE a sus leales. Los que no lo sean ya saben que serán carne de lupara.