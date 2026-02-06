"Con el Atlético y visto lo visto he cambiado el lema personal respecto al equipo. Del nunca dejes de creer he pasado al me lo creeré cuando lo vea. Si hoy me lo hacen ver creeré. Así de fácil. El partido a partido llevado a lo máximo. Si quieres que crea, demuestra". Esto puse horas antes del partido del Atlético. Pues bien, después del 0-5, el cual por supuesto me alegra muchísimo, sigo pensando exactamente lo mismo. Se celebra, se disfruta, pero a partir de hoy, sorteo copero incluido, les toca seguir demostrando.

Atleti, quédate con este look, te sienta mejor y no solo por la aparición de Lookman sino por todo lo que demostraron anoche en Sevilla. Saben jugar, pero lo hacen cuando quieren y esa ni es la filosofía del cholismo ni es la del Atlético en general. Volviendo a Lookman, era imposible saber que si necesitabas un regateador y lo fichas poniendo dinero, no chapas, el Atlético iba a mejorar. Ironía conectada por supuesto. Lookman es otro ejemplo más de que la valentía debe empezar en los despachos del Metropolitano. Simeone llevaba pidiendo un regateador años y casualmente cuando lo tiene, lo pone y el Atlético se marca un 0-5 en campo del Betis.

Lo mismo en el Atlético no hay que echar a nadie. Lo mismo hay que traer más fichajes como Lookman. Lo mismo. ¿Quién iba a pensar que fichando lo que se necesita el equipo iba a mejorar? Gil Marín tiene que estar alucinando en su casa. Por eso se reía Mateu Alemany en el palco porque es consciente de que si el club o Apollo le empiezan a soltar dinero sin tener que vender antes a Indi la mascota, el equipo tendrá más armas, Simeone podrá jugar a lo que quiere y el club seguirá creciendo.

Me consta que en el Atlético cuando piensan en levantar títulos tiemblan por las primas que tienen que pagar a los jugadores, pero lo mismo se gana más dinero llegando a finales y ganándolas que quedándose solo en la tercera posición. ¿Cuánto dinero da la Champions por ganarla? ¿Cuánto daba el Mundial de Clubes por avanzar rondas? Hay que ser mediocre y "cagón", como dicen los argentinos, para pensar que es mejor alejarse de Neptuno lo máximo posible y así no correr riesgos.

A partir de ahora, no debería haber vuelta atrás. No hay ninguna excusa para que este 0-5 fuera de casa y en el momento clave no cambie de una vez a este Atlético. Lookman ayudará, pero la mentalidad es clave. Este equipo necesita exigencia porque puede dar esta versión. Julián debe sumarse. Baena apareció por fin anoche. Y así todos y cada uno de los llamados a cambiar el sino colchonero. Barrios es uno de ellos y habrá que esperar cuánto tiempo estará fuera. Fue sin duda lo peor de la noche.

Lo dicho: hoy me creo al Atlético, mañana ya no. Se reinicia todo con el famoso partido a partido. Ellos mismos se han ganado a pulso con sus errores que la creencia ya solo se basa en hechos reales que se ven con los ojos. Gana a cualquiera y donde sea y volverá el "nunca dejes de creer".