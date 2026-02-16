El Atlético de los impostores sí elige los partidos

¿Hasta cuándo va a tener que soportar el aficionado del Atlético de Madrid domingos como el de ayer? Lo digo porque el día fue bastante completito. Primero apareció la noticia de que un tal Davoo Xeneize, youtuber argentino que había estado haciendo vídeos con Julián Álvarez y otros jugadores del Atlético hace unos días, filtraba para hacerse el chulo, como en el famoso meme del Diario de Patricia, que Julián le había contado cositas. Concretamente le había revelado que tenía ofertas del Arsenal y del Barcelona. Todo con sonrisita de por medio, bromitas con el tema y rematando la faena con frases como "pero la oferta que más le gusta no es la del Arsenal".

El domingo empezó así para los rojiblancos. Davoo y Julián jugaron al juego del impostor con el club dejándoles sus instalaciones y ellos, muy agradecidos, también jugaron con la afición del Atlético de Madrid presumiendo de ofertas y de secretitos. Aunque bueno, según quiso aclarar luego el youtuber, todo era una broma. ¡Qué casualidad que estas bromas no las hacen cuando el Real Madrid o el Barcelona les invitan a su casa! Por cierto, no sería tanta la broma cuando intentaron borrar todo rastro posible de este vídeo a lo largo de la mañana del domingo. Lo sé de primera mano.

Después de los impostores llegó el partido en Leganés ante el Rayo. 3-0 se zampó el Atlético de Madrid que ya ni siquiera rinde fuera de casa ante equipos que son desterrados de su propio hogar. Luego que por qué la afición del Atlético no se ve en la final de Copa con un 4-0 a favor. Pues por cosas como esta. Con este vestuario lo raro es que no remonte el Barcelona, pero si ese día quieren jugar lo mismo hay más suerte en el Camp Nou.

El Atlético elige los partidos. Diga lo que diga Diego Simeone. Oblak y Giménez lo reconocieron. El Cholo, no. Pues no cuela, Diego Pablo. Ni colaba antes ni colaba ahora, porque los hechos están ahí y desmontan tu discurso. Los dos partidos en los que el Atlético se ha jugado algo de verdad ha ganado 0-5 en Sevilla y 4-0 al Barcelona. Ante el Bodo pasaron porque se clasificaban igualmente. Con el Betis y con el Rayo tiraron los partidos porque la Liga ni les va ni les viene. Eligen partidos y el Cholo lo sabe. Lo sabe y lo permite, que es igual de grave que elegir los encuentros.

Mientras el vestuario elige y el Cholo les defiende, el aficionado del Atlético vive en un limbo doloroso. Lo peor para la afición rojiblanca es tener que sostener su apoyo a este equipo por el sueño de ganar la Copa del Rey. No es porque se sienta identificada con el equipo u orgullosa de él. Es porque toca apoyarles por si suena la flauta y cae algo. Ni confían en ellos ni se fían. Y como no ganen la Copa o les dé por hincar la rodilla en Barcelona, la que se va a montar va a ser de órdago.

A nivel individual, la tarde de ayer fue terrorífica. Almada, por ejemplo, que hace 16 movimientos diferentes, incluyendo dar vueltas a sí mismo y toques cortos sin sentido, para dar un simple pase. Nico González, que no da un pase o centro bien ni regalado. O Sorloth y su enésima demostración de que o le pones la pelota en la cabeza solo para rematar o no huele una. Y por supuesto Baena, que volvió a ofrecer la nada durante la primera parte incluyendo que el 1-0 viniese cuando él estaba fuera del campo siendo atendido. Ser titular en el Atlético es comodísimo y la razón es que los suplentes ni siquiera hacen el esfuerzo de pelear por el puesto.

Con este polvorín a punto de estallar, llega la zona Miguel Ángel Gil Marín. Con el Betis cerca de la quinta plaza, Miguel Ángel se pondrá nervioso y bajará al vestuario a ver qué pasa. O ni eso ya que el año que viene llega Apollo y el problema será de ellos. Este es el Atlético de los impostores. Sin orgullo, con youtubers filtrando y jugadores rajando, con el Cholo patrocinando excusas y con el vestuario eligiendo partidos con el ego de un adolescente en la edad del pavo.

Mi conclusión es clara: si el Atlético va a tirar todos los partidos de Liga haciendo ridículos como este, que avise, y que la gente pueda colocar el abono y no viajar con el equipo. Que avisen al menos y que la gente elija como ellos eligen cuándo jugar. Porque dar este show hasta mayo es complicado de asumir. Que se lo cuenten a Davoo, por ejemplo. Así nos enteramos todo.