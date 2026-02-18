El burka oculta a las mujeres, no al ridículo del Gobierno

Se dice que algunos monarcas en la Antigüedad premiaban o castigaban a los mensajeros en función de si portaban buenas o malas noticias. Nuestro Gobierno, sin embargo, hace algo distinto, pero no menos absurdo: juzga el mensaje como bueno o malo en función de quien es el mensajero: Así, si la propuesta de prohibir en los espacios públicos el burka y el niqab -vestimentas que ocultan completamente el cuerpo y el rostro de las mujeres- proviene de Vox con el apoyo del PP, dicha propuesta es para el gobierno una "atentado a la libertad de expresión" y una muestra de "racismo" y "xenofobia". Ahora bien: si eso mismo lo proponen los socios separatistas de Junts, la propuesta ya no merece la mínima descalificación por parte del Ejecutivo que, por el contrario, se muestra "dispuesto a estudiar y debatir" la propuesta de Junts alegando que "el uso del burka no nos gusta"

Ya resulta patético que una izquierda reaccionaria se niegue a considerar al burka y al niqab como lo que son: una forma de opresión y de ocultación de la mujer y un símbolo de su sumisión al varón que, para colmo, hace inservible el obligatorio uso del DNI o de cualquier otro documento acreditativo de la identidad. Por estas razones está prohibido su uso en países tales como Francia, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Suiza, Alemania o Países Bajos y por la que se está estudiando hacerlo en Portugal o Italia. Pero aun, así, más vergonzoso resulta que el gobierno de Sánchez -como la propia formación de Puigdemont- tenga una dispar valoración de una propuesta en función de quien la haga; bochornoso espectáculo coronado con la ignorancia que ha mostrado la vicepresidenta Yolanda Díaz al no saber las diferencias entre el burka y el niqab, por un lado, y el hiyab o chador, por otro.

Aun así, y salvo que la propuesta de prohibición del burka y el nicab de Junts lleve anilladas cosas con las que nada tiene que ver, tales como la delegación a Cataluña de las competencias estatales en materia de inmigración, harían muy bien PP y Vox en respaldarla so pena de hacer el mismo ridículo que reprochamos al PSOE. Ahora bien. Insistimos en que es necesario que se pueda votar por separado y que la propuesta de Junts no se plantee en los falaces términos de un decreto "ómnibus" que convierta el voto afirmativo a la prohibición del burka y el niqab en un voto afirmativo a la delegación a la Generalidad catalana de las competencias en inmigración.

Lo que ya es evidente, por si no fuera suficiente la suelta de violadores bajo la "ley del solo si es si" o la multitud de abusos a mujeres protagonizados por miembros del PSOE, es que a Sánchez bien poco le importa también la dignidad y la opresiva ocultación de las mujeres comparado con seguir en la poltrona.