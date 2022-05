Del brindis de Stalin al fin de Putin

Está pasando desapercibido para la mayoría de los analistas internacionales la aprobación de una ley en el Congreso de los EEUU, pero creo que será clave para resolver la guerra de Ucrania contra Rusia. Me refiero a la reedición de la ley Lend-Lease por parte del Legislativo de los EEUU. Sí, Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial gracias a la ayuda que recibió de Norteamérica. La cosa es tan sabida como ocultada por la propaganda soviética del régimen de Putin. Pero Stalin fue claro y preciso en la conferencia de Teherán de noviembre de 1943. Ante el primer ministro británico, Winston Churchill, y el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, Stalin brindó por la ayuda recibida de EEUU para ganarle la guerra a Hitler:

También Nikita S. Jrushchov lo reconoció en sus memorias:

Si Estados Unidos no nos hubiera ayudado, no habríamos ganado la guerra. Uno contra uno contra la Alemania de Hitler, no habríamos resistido su ataque y habríamos perdido la guerra. Nadie habla oficialmente de esto, y Stalin nunca, creo, dejó rastros escritos de su opinión, pero puedo decir que él expresó esta opinión varias veces en conversaciones conmigo.