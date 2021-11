El Atlético debe seguir siendo más Hyde que Jekyll

Lo dije tras la dura derrota ante el Milan y lo repito hoy después del 1-4 en Cádiz: el problema del Atlético es mental y cuando eso se estabilice, mucho ojo al equipo de Diego Pablo Simeone. Al menos para mí, no hay ni una duda sobre esto. Se vio ante el equipo de Cervera. Se vio también en la cara del Cholo tras el 0-1. Es muy evidente. Este equipo vive una agonía de inseguridades constantes porque, durante los últimos meses, no termina de salir del círculo vicioso de zanahoria-palo, zanahoria-palo, zanahoria-palo... Te gano bien al Betis, me estrello en Liverpool. Me pongo 1-3 en Valencia, lío la mundial en el descuento. Gano a Osasuna, caída durísima ante el Milan. Así, aunque seas Brasil en los 70, el Barcelona de Guardiola o la España de Luis Aragonés/Del Bosque, duda cualquiera. Analizas hasta cómo respiras dentro del terreno de juego por si lo estás haciendo mal.

En Cádiz, el Atlético mostró inicialmente lo que puede hacer con ese bloqueo mental y lo que puede hacer cuando se deshace de él. En la primera parte, miedo a que no saliesen las cosas, pases seguros y pánico a las contras del Cádiz. En la segunda, gol de Lemar, atrevimiento buscando el 0-2 y fútbol de quilates en asociación y contundencia como se pudo ver en el golazo de Ángel Correa. En resumen, primera parte de canción lenta y segunda mitad con una buena chirigota rojiblanca liderada por hombres como Lemar, Carrasco y Antoine Griezmann.

La sensación es que el Atlético necesita ser más Hyde y menos Jekyll. Y me dirán ustedes, ¿no debería ser más como Jekyll, que es el bueno? ¡No! Los rojiblancos tienen que desatarse porque este Atlético y Simeone, la mayor parte de las veces, piensan demasiado. Analizan más de la cuenta lo que puede ocurrir si cometen un fallo. Tienen el protector de estómago en el bolsillo antes incluso de que les duela y eso, con el potencial que tienen para dar miedo en vez de tenerlo, hace necesario que de las dos partes empiece a salir la ‘criminal’. Jekyll no aterroriza a nadie, Hyde sí. Eso debe trabajarlo Simeone y eso va más allá de la pizarra táctica. Es cuestión de mentalidad. Ayer, por fortuna, Jekyll solo duró sus habituales y preocupantes 45 minutos iniciales y luego dio paso al Hyde que no pregunta, dispara. ¿0-1 de Lemar? Ok, respiro de alivio y zafarrancho de combate que aún faltan goles por marcar. 0-1, 0-2, 0-3, un poco de comedia en el 1-3 que encaja Oblak y 1-4 para redondear una tarde de chirigotas en la ‘tacita de plata’. Así sí, Atleti. Así sí, Simeone.

Que sí, que la segunda parte tapó las vergüenzas de la primera, cierto, pero el Atlético debe ir más que nunca con su "partido a partido" tradicional. En mi última columna hablé de una diván para el equipo de Simeone. Bien, la primera sesión de terapia empezó con dudas y acabó con goleada. Ya es un paso. Pasito a pasito, suave, suavecito. Luego, siempre con la exigencia que debe tener un equipo grande, deberán llegar las victorias de 90 minutos, no de 45, pero a día de hoy, 1-4 en Cádiz y a casa que toca seguir trabajando.

Esta victoria da además al Atlético más que tres puntos ya que algunos jugadores llamados a imponer su calidad y su fútbol dentro del equipo siguen subiendo sus prestaciones y otros, destinados a ayudar desde la rotación, también. En el primer grupo están Lemar, Carrasco o Griezmann, que en el caso de este último está haciendo incuestionable su fichaje y que el Cholo saca siempre lo mejor de él. En el segundo, Correa y Cunha. Por cierto, hablando del brasileño... ¿Cunha debe jugar más? Sí ¿Se debe usar eso para atacar a Suárez? No ¿Los hay que cuando no esta bien le dan a Suárez, cuando marca dicen de repente que es eterno y ahora le vuelven a dar usando a Cunha cuando criticaron su fichaje por no conocerle? Por supuesto. En resumidas cuentas, que estén bien los dos y así el Atlético disfrutará del 9 de Uruguay y del 9 de Brasil.

Ahora, semana de descanso, a ver la Copa del Rey por televisión y a preparar el duelo ante el Mallorca. De lunes a viernes que piense Jekyll, que el sábado a las 18:30 en el Wanda Metropolitano debe aparecer de nuevo Hyde.