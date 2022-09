¿Seis años de Mbappé y el Atlético no se puede quejar dos días?

Hoy, seis años y varios días después, sigue el tema Mbappé copando titulares por un fichaje que se adelantó durante más de un lustro y que finalmente no ha tenido lugar. No tuvo lugar en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. No pasó. Los "Mbappé, fichado" no se hicieron realidad. Información que no fue veraz. Seis años, eh, no seis meses. Seis añazos con sus meses, semanas, días, horas y segundos.

Hemos tenido que aguantar todos los aficionados al fútbol seis años de guiños de Mbappé, polos blancos de Mbappé, indirectas de Mbappé, cómics de Mbappé y ojo, también cuentas atrás por Haaland, para nada. Uno sigue en el PSG y el otro fichó por el Manchester City. Todo eso ha pasado durante varios años, pero lejos de parar, el asunto aún sigue dejando titulares como los que hoy aparecen en los medios. Aún se sigue debatiendo en televisión y radio que "se arrepiente" y que "volverá pidiendo perdón". Te ponen los cuernos seis años y me vendes la moto de que al séptimo te vas a casar por amor. Pantomima full tiene material ahí para lustros.

Con este tema saturando los cerebros de todos los amantes del fútbol, incluyendo a los madridistas que lógicamente en su mayoría priorizan el haber ganado Liga y Champions el año pasado a la figura de Mbappé, que nadie tenga la cara de diamante de decirle a los aficionados del Atlético de Madrid que se están poniendo un poco pesados con sus quejas sobre la cornada que recibieron en San Sebastián. Creo que, tras seis años dando la turra, hablando mal y pronto, pueden aguantar que el Atlético se queje un rato.

Si años después, me vendes de nuevo que un fichaje, que ya debería estar cerrado según nos contaron, acabará pasando al séptimo, octavo o noveno años, tienes que aguantar que el Atlético siga diciendo que lo de Sadiq fue mano. Si años después me vendes que Haaland tiene una cláusula de salida que hará efectiva porque su sueño es jugar en el Real Madrid aunque le haya dicho también que no, tienes que aguantar que los atléticos se quejen de que a Joao Félix le rompen el tobillo en cada partido. Así funciona esto. La turra contra la turra. La diferencia es que una copa titulares y la otra se queda a mitad de tabla.

El Atlético, como dije el domingo en otra columna, tiene todo el derecho a defender sus intereses y además lo está haciendo públicamente. Lo hace a la cara de todo el mundo. Coge a Tomás Reñones, su Team Manager, y le pone al frente para hablar. Sale Morata y habla. Aparece Koke y habla. No se quedan callados, dicen que no hablan de los árbitros y al día siguiente cogen el móvil y llaman a los altares y a los soldados rasos para montar el lío.

En fin, libertad para todos. Digital, televisiva, tuitera y radiofónica. Pero si miro a la sopa y tengo a Mbappé todos los días allí, tú miras a la tuya y, sorpresa, aparece el Atlético. ¡Qué aproveche!