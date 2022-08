Ser primero de grupo, obligación Champions para el Atlético

El listón alto. Así debe funcionar la mentalidad del Atlético de Madrid y además de manera consistente, no por rachas o solo cuando haya que firmar el mínimo que pide el club de quedar entre los cuatro primeros. Esa mentalidad debe llevar al Atlético a ser, sí o sí, primero de su grupo de Champions formado por Oporto, Bayer Leverkusen y Brujas. ¿Con esto quiero decir que el Atlético debe pasearse en su grupo y pensar que sus rivales son fáciles? Lógicamente no. Pero sí es el mejor equipo de los cuatro y por plantilla y calidad está bastante por encima de sus tres oponentes.

El Atlético tiene mejor plantilla, mejor once, mejor entrenador y ha sumado más éxitos deportivos en los últimos años. Eso sí, de momento lo único que no tiene, porque eso se demuestra en el campo, es más tensión y potencia competitiva que sus rivales. Ahí estará la clave. En competir. El Atlético es mejor que el Oporto, pero aún no lo ha demostrado sobre el césped. El Atlético es mejor que el Bayer, pero aún no lo ha demostrado sobre el césped. El Atlético es mejor que el Brujas, pero aún no lo ha demostrado sobre el césped. Así de claro.

Dicho todo lo anterior, la realidad es que si al 99,9% de los aficionados del Atlético les das a elegir un grupo Champions antes del sorteo de ayer, todos te firman el resultado final que se vio en Turquía. Sobre todo porque en los últimos años, incluso estando en el Bombo 1, el equipo madrileño se ha llevado siempre un coco a su grupo. Recuerdo así de primeras los duelos ante Liverpool y Bayern de Múnich, pero no hay que olvidar otros grupos como el que vivió en 2017 emparejándose con Chelsea o Roma en el mismo grupo. De hecho, el año pasado tuvo que medir sus fuerzas ante Liverpool, Milan y Oporto.

El Atlético se quitó de golpe a Manchester City, Bayern de Múnich o PSG, equipos que estaban en el bombo 1. También evitó a Inter de Milán, Nápoles o Borussia Dortmund en el 3. Y en el 4 no acabó cruzando sus caminos con el siempre molesto e incómodo territorio francés del Olympique de Marsella. Se evitó todo lo que se quería evitar, algo que por ejemplo no pudieron hacer Barcelona y Sevilla.

Ahora el principal rival del Atlético para estar en octavos como primero de grupo es el propio Atlético de Madrid. No liarse en el inicio, algo que ya hizo el año pasado precisamente ante el Oporto, se antoja más que necesario para evitar todo el rato esa ansiedad que gobernó al conjunto rojiblanco la temporada pasada. Tal fue el estado de nervios que tuvo el equipo de Simeone que firmó una fase de grupos , cuya clasificación, fue casi un milagro. Si no es por el Liverpool, que quiso ganarlo todo, el Atlético podría haberse quedado fuera incluso como cuarto. Ganó en Oporto, el equipo de Klopp hizo más deberes de los que tenía y el Cholo logró el pase a octavos pasando de último de grupo a segundo en 90 minutos. Esas formas de clasificarse no se pueden volver a repetir.

Por último, este Atlético necesita tranquilidad. Exigencia, toda la del mundo. Pero esos cirios y espectáculos dantescos como los vistos el otro día con Mario Hermoso de por medio, fuera del Metropolitano. Toda la pretemporada ganando, un 0-3 en Getafe y un partido que solo se perdió por mala suerte, no puede desembocar en un estado de nervios propio de una guardería de niños consentidos. Porque esa es la actitud que muchos están transmitiendo al equipo desde hace mucho tiempo. No en vano, ayer tras el sorteo, que como digo fue afortunado, había gente que en vez de ambicionar el primer puesto ya estaban hablando de fiascos como el del año del Qarabag. Si el grupo es asequible, recuerdan fiascos. Si llega a tocar City o PSG, hubiesen dado por hecho ya la eliminación de su equipo. ¿Se puede ser más Pupas? Esa mentalidad, derrotista a más no poder, solo resta y debe quedar desterrada del Atlético lo máximo posible. Y lo voy a repetir todo el año. Pupismo, no, gracias.