Si el Atlético no tiene un duro, no vendamos 1.000 fichajes

Una cosa es que la afición del Atlético tenga que aceptar que su club, pese a la era de éxitos del cholismo, siga haciendo funambulismo con las cuentas y otra que hablando mal y pronto, sean vacilados día sí, día también. El verano del Atlético, según reconoce el club y ha dicho públicamente su director deportivo, Andrea Berta, va a ser de todo menos ilusionante a nivel de fichajes. No habrá grandes movimientos. No hay dinero. La pandemia ha sido demoledora. Vale, ok, lo hemos cogido, pero precisamente por eso creo que habría que reflexionar un poco sobre este tema.

Primer punto a valorar: ¿por qué tras 10 años de ingresos con éxitos deportivos y ventas millonarias, el conjunto rojiblanco es incapaz de moverse con cierto margen en el mercado? Ojo, no digo que pueda gastarse 60, 80 o 150 millones en un jugador. Hablo de gastarse 15 sin tener que vender a 3 estrellas. Y sí, sé que la pandemia ha afectado a todos los clubes españoles, pero dudo de que haya más de dos equipos que hayan ingresado en los últimos años más de lo que lo ha hecho el Atlético de Madrid. Por lo tanto, no, no me vale comparar al club colchonero con equipos que, por desgracia, no han tenido ingresos Champions durante una década. No cuela. Cuela que el club se haya visto afectado, pero nada de compararlo con otras instituciones, porque lo mismo el Villarreal ingresando lo que ha ingresado el Atlético en 10 años, cifra estimada en más de 1000 millones, no estaría en la misma situación que los colchoneros.

Segundo punto: ¿qué demonios se hizo tan mal mucho antes del Cholo para que ahora el Atlético esté todavía hasta arriba de deudas? Porque se tuvo que hacer muy muy muy muy muy mal anteriormente. Estaría bien que alguien saliese y dijese "oye, es que pasó esto, lo sentimos y trabajamos para mejorar". Creo que sería un buen paso para que la afición empezase a confiar más en su club, el cual, por cierto, no les ha hecho ni caso con la camiseta de esta temporada.

Punto tres: los fichajes desconocidos. Si el Atlético está tan mal económicamente, ¿cómo puede ser que las últimas informaciones hablen de un gasto de 6,5 millones en Samuel Lino? Si la regla que el club esgrime y que se ha deslizado a los medios es que el Atlético, si gasta un millón debe ingresar tres, Lino debería llegar tras una venta o ingreso de 19,5 millones. ¿En serio se han destinado esos millones a un jugador que, como pasó con Marcos Paulo el año pasado, lo mismo ni juega porque es carne de cesión? Inexplicable.

Punto 4: hablar de muchos fichajes cuando no se puede fichar. Esto es un recado para nosotros, los periodistas. Me incluyo, faltaría más. Todos tenemos, más o menos, la misma información acerca de lo que el Atlético cree que va a tener este verano. Todos sabemos que la cosa anda canina y que habrá pocos movimientos. Entonces, pienso yo, no deberíamos alimentar como hacen en otros sitios condales la ilusión de los aficionados con fichajes que, salvo milagro, no van a llegar. Pongo el ejemplo de Pedro Porro. Si el Atlético tiene que seguir la regla 1/3 de gastos/ingresos, no puede pagar 20 millones por Pedro Porro salvo que venda por una cifra de 60. Si quieren a Carlos Soler por 15 o 20, mismas cuentas. Si, como parece, va a ser un verano de pocos movimientos para el Atlético y lo que se publica es que si pagas 1 millón tienes que ingresar 3, no le vendamos al aficionado continuamente 100 fichajes que no se pueden producir. Si cuentas A no puede ser B salvo que C se venda por 60 o más kilos. En otros sitios se vende a Salah, Bernardo Silva o Lewandowski... no cometamos el mismo error.

En conclusión, la ola de calor ilusiona más que el mercado colchonero. Y el problema va más allá, ya que si el Atlético este año, milagro cholista mediante, consiguiese un dineral en Champions, logra títulos y además vende por el camino a alguien, el año que viene, nuevamente, se dirá que hay que "vender antes de comprar". Si en 10 años se sigue así, ¿qué se hizo antes de eso? ¿Qué se hizo, por el amor de Dios?