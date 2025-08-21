Lluvias torrenciales inundan Santander y colapsan los servicios de emergencia

Santander y varias localidades de su área metropolitana han vivido este jueves una mañana de auténtico caos por una tromba de agua tan súbita como descomunal. Entre las 06:30 y las 08:30 horas, la lluvia ha caído con una intensidad extraordinaria, acumulando en la capital cántabra hasta 63,6 mm en una hora, el segundo registro más alto desde que hay mediciones, solo por detrás del récord de 1983.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantenía un aviso amarillo desde la pasada medianoche, pero el empeoramiento ha sido tal que se ha elevado primero a rojo por observación y posteriormente, a las 10:00, ha descendido a nivel naranja, en vigor hasta las 15:00 horas.

🌧️Parece que lo peor ya ha terminado en Santander, aunque no se descartan más precipitaciones a lo largo de la mañana. Se han llegado a registrar intensidades torrenciales de 16,8 mm en diez minutos, 63,6 mm en 1 hora y 75,8 mm en las últimas 3 horas. pic.twitter.com/V3Bc1Leeg3 — AEMET Cantabria (@AEMET_Cantabria) August 21, 2025

Colapso en los accesos a la ciudad

Las consecuencias han sido inmediatas. Los túneles de Valdecilla, Burgos, Cuatro Caminos y el de la S-20 en La Albericia se han inundado y han quedado cortados al tráfico. Este último túnel ha estado cerrado desde primera hora hasta el mediodía, afectando a un tramo de hasta cinco kilómetros entre Monte y Bezana y generando un atasco kilométrico. El caos circulatorio se ha extendido al centro de la ciudad y a los accesos principales, donde las retenciones se han prolongado hasta bien entrado el mediodía.

La Policía Local informaba ya a las 08:00 de que "toda la ciudad estaba con problemas, salvo las zonas altas", e instaba a no coger el coche salvo que fuese imprescindible. Los agentes añadían que la tromba —y "sobre todo su duración", cercana a dos horas— estaba siendo "extraordinaria". También han alertado de que las tapas de alcantarillado podían levantarse por la presión del agua y causar accidentes.

Como llueve en Santander pic.twitter.com/gCmf66uKTX — Hugo Cicero (@hugocicero_) August 21, 2025

Calles convertidas en ríos

Bomberos y Policía Local se han desplegado por toda la capital para responder a las inundaciones en garajes y comercios, así como a los problemas ocasionados por alcantarillas desbordadas. Las calles se han convertido en ríos que han arrastrado contenedores, ramas y hojas desprendidas de los árboles, agravando la saturación del sistema de desagüe. Operarios municipales han tenido que limpiar arquetas y retirar vegetación para facilitar el drenaje.

El agua se ha acumulado en puntos críticos como la glorieta de Cuatro Caminos, la Avenida del Deporte frente al Complejo Ruth Beitia, el área de Valdecilla Sur, el entorno de Cajo, la Avenida del Faro, Nueva Montaña y las inmediaciones de la Plaza del Ayuntamiento, donde varios testigos han hablado de casi medio metro de agua en pleno horario laboral. También se ha inundado el parking sur del Hospital Valdecilla.

Incidencias en el área metropolitana

Las complicaciones no se han limitado a la capital. En Camargo y Bezana se han registrado calles anegadas y múltiples incidentes, mientras que en las autovías cercanas la visibilidad ha sido prácticamente nula a primera hora de la mañana, obligando a algunos conductores a detenerse en el arcén ante las cortinas de agua. A ello se ha sumado un accidente en la A-67, antes de Boo de Piélagos, que ha provocado largas retenciones desde Gornazo en dirección a Santander.

Los datos de la AEMET reflejan la magnitud del episodio: en el aeropuerto de Santander se han recogido más de 53 mm en una hora y en apenas diez minutos han llegado a acumularse 16 l/m², suficiente para desbordar desagües y provocar inundaciones súbitas. El frente, prácticamente estacionario sobre la bahía, ha comenzado a remitir pasadas las 09:00 horas, aunque intermitentemente se han seguido produciendo chubascos.

Una tregua antes de la DANA

La previsión apunta a que el viernes volverá la inestabilidad, sobre todo en el este peninsular, con tormentas en Cataluña, Comunidad Valenciana, Teruel y Baleares. El sábado se espera una jornada más tranquila, pero el domingo la aproximación de una vaguada y posible DANA amenaza con devolver la lluvia y las tormentas a gran parte del norte y este del país, con especial incidencia en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.